Estados Unidos inicia el horario de verano este domingo

El cambio de hora debe producirse a las 2:00 de la mañana del domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Daylight Saving Time, también conocido coloquialmente como horario de verano, comenzará en la madrugada de este domingo en los Estados Unidos.

Durante casi dos décadas, el ritual de adelantar los relojes una hora se realiza a inicios de marzo. Este año, el horario de verano comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 de la madrugada, hora local, momento en el que el reloj se adelanta a las 3:00.

Al adelantar los relojes una hora, el horario de verano traslada una hora de luz del día desde la mañana hacia la tarde.

Según medios locales, la fecha de inicio del horario de verano se mantiene desde 2007 en el segundo domingo de marzo, de acuerdo con el Observatorio Naval de Estados Unidos, considerado la fuente oficial de tiempo del Departamento de Defensa.

Agregan que, con esta modificación del reloj, gran parte del país pierde una hora de sueño al adelantarse el horario oficial.

El cambio se produce días antes del inicio de la primavera, que comienza con el equinoccio de primavera el 20 de marzo.

Los estadounidenses volverán al horario estándar el primer domingo de noviembre, cuando los relojes se atrasen nuevamente a las 2:00 de la madrugada.

Este año la fecha corresponde al 1 de noviembre, cuando el país ya habrá entrado en casi seis semanas de otoño, luego del equinoccio del 22 de septiembre.

Debates

El sistema de cambios de hora continúa siendo objeto de debate en Estados Unidos. En Ohio, la Cámara de Representantes aprobó en 2023 la Sunshine Uniformity Act, una resolución que insta al Congreso a establecer el horario de verano de forma permanente, aunque la medida aún no ha avanzado a nivel federal.

En el ámbito nacional, el Senado aprobó en 2022 la Sunshine Protection Act con el mismo propósito; sin embargo, la iniciativa no fue adoptada por la Cámara de Representantes y deberá ser presentada nuevamente para su discusión legislativa.