Policía detiene en Nueva York a hombre que arrojó artefacto incendiario cerca de protesta anti-musulmana

El detenido dejó caer el artefacto cerca de los policías. ( FUENTE EXTERNA )

La policía de Nueva York detuvo el sábado a un hombre que arrojó lo que parecían ser dos artefactos incendiarios caseros cerca de manifestantes de extrema derecha que protestaban frente a la residencia del alcalde de la ciudad, constataron periodistas de la AFP.

El influencer de extrema derecha Jake Lang se manifestaba contra la supuesta "islamización" y reclamaba el fin de la "oración musulmana en espacios públicos" en Nueva York frente a Gracie Mansion, la residencia del alcalde Zohran Mamdani, que es musulmán.

Un hombre vestido con una sudadera oscura con capucha y pantalones cargo beige recibió de manos de un compañero activista un dispositivo envuelto en cinta adhesiva que desprendía humo. Lo dejó caer cerca de una fila de policías antes de saltar una barrera de seguridad.

Intervención policial

El sujeto había arrojado antes un artefacto similar hacia el grupo de manifestantes que lideraba Lang.

Instantes después, él y otro hombre fueron detenidos por agentes que se encontraban desplegados cerca de la protesta.

"No se ha informado de heridos ni de daños materiales por el momento. Dos personas de interés fueron detenidas y la investigación sigue en curso", declaró la policía a la AFP, añadiendo que habían sido alertados sobre "dos artefactos sospechosos".

El hombre, aparentemente un manifestante contrario a Lang, gritó "Allahu akbar" ("Dios es el más grande"), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP.

El Departamento de Policía de Nueva York desplegó una brigada de explosivos.