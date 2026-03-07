El presidente Luis Abinader y su homólogo estadounidense, Donald Trump, protagonizaron varios momentos durante la firma de un acuerdo compromiso para enfrentar el narcotráfico en la región, en el marco de la Cumbre Escudo de las Américas.

Tras rubricar el documento, el mandatario estadounidense entregó al presidente dominicano varios bolígrafos y posteriormente procedió a saludarlo y agradecer el apoyo y el trabajo de la República Dominicana.

Tras el anuncio de la Coalición Anticárteles de las Américas, el jefe de gobierno dominicano indicó que el país "reafirma su compromiso con la seguridad y la cooperación hemisférica".

Durante su intervención en la cumbre, Trump hizo referencia al país caribeño al señalar: "muchos de mis amigos están en República Dominicana, incluido el ´Rey del Azúcar´. Él realmente es el Rey del Azúcar. Tiene mucho azúcar. No sé si eso es bueno o malo, pero tiene mucho, ¿verdad?".

Reunión bilateral

En el encuentro participan 12 países del hemisferio occidental. De acuerdo con la Casa Blanca, el objetivo principal de la cumbre es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región, así como fortalecer la cooperación entre las naciones participantes.

En el marco de la cumbre, Abinader sostuvo además una reunión bilateral con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Durante el encuentro, ambos funcionarios conversaron sobre temas de cooperación energética y el fortalecimiento de las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos. Asimismo, abordaron iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y la seguridad energética en la región.

En la reunión también participaron el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos.

