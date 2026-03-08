×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
policía de EE. UU.
policía de EE. UU.

Policía de Nueva York descubre un nuevo artefacto sospechoso y realiza "evacuaciones limitadas"

Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York han acordonado la zona alrededor del vehículo

    Expandir imagen
    Policía de Nueva York descubre un nuevo artefacto sospechoso y realiza evacuaciones limitadas
    Oficiales del escuadrón antiexplosivos de la policía de Nueva York están desplegados en el Upper East Side de Manhattan, después de que un explosivo casero lanzado ayer cerca de manifestantes antimusulmanes no lograra detonar, en Nueva York, el 8 de marzo de 2026. (AFP)

    La Policía descubrió un nuevo "artefacto sospechoso" mientras investiga el lanzamiento de un explosivo improvisado cerca de una protesta anti-Islam en Nueva York, lo que llevó a la evacuación de los edificios cercanos, dijeron las autoridades de la ciudad del domingo.

    • "En relación con la investigación en curso sobre el artefacto explosivo improvisado detonado ayer, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha identificado un dispositivo sospechoso en un vehículo", dijeron las autoridades.
    RELACIONADAS

    Medidas de seguridad implementadas por la policía

    "Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York han acordonado la zona alrededor del vehículo y están llevando a cabo evacuaciones limitadas de los edificios en las inmediaciones", agregó.

    Leer más
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.