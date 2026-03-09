Acusan de terrorismo a dos detenidos por lanzamiento de explosivo en protesta en Nueva York

Un activista de izquierda es detenido por la policía tras lanzar un artefacto explosivo casero contra la policía durante una protesta organizada por el influencer de ultraderecha Jake Lang contra la supuesta "islamización" y para pedir el cese de la oración musulmana pública en Nueva York, frente a la Mansión Gracie, residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el 7 de marzo de 2026. ( AFP )

Dos detenidos por lanzar una bomba de clavos cerca de una protesta antimusulmana en Nueva York el sábado fueron acusados formalmente este lunes de delitos "terroristas", tras lo cual declararon a la policía que estaban alineados con el grupo Estado Islámico, según documentos de la imputación.

Los dos acusados, ciudadanos estadounidenses, se encuentran detenidos tras haber participado presuntamente en el lanzamiento de un artefacto cargado con peróxido de acetona (TATP) que contenía clavos.

"Puedo confirmar que esto está siendo investigado como un acto de terrorismo inspirado por EI", dijo antes la jefa de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La agente dijo que el ataque, que no provocó víctimas, no tiene relación con la guerra en Oriente Medio.

Los acusados

Uno de los detenidos, identificado como Emir Balat, es el presunto responsable haber lanzado el artefacto el sábado cerca de una protesta encabezada por un influencer de extrema derecha en contra de que los musulmanes puedan rezar en espacios públicos de la ciudad.

El hombre gritó "Allahu akbar" ("Dios es el más grande"), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP.

Según el documento de acusación, los hombres "hicieron referencia al EI en declaraciones grabadas tras su detención... Más concretamente, Balat escribió en un trozo de papel que juraba lealtad" al grupo yihadista.

También fue detenido Ibrahim Kayumi, encargado, según informó la policía, de entregar el explosivo a Balat, quien lo lanzó cerca del perímetro policial que custodiaba la protesta antimusulmana.

Balat y Kayumi están acusado de cinco delitos, entre ellos intento de apoyo a una "organización terrorista extranjera" y "uso de un arma de destrucción masiva".