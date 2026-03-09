Dominicana es elegida vicepresidenta del instituto de ingeniería sísmica de EE. UU.

La ingeniera dominicana Ashley Morales Cartagena fue elegida vicepresidenta del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos (EERI, por sus siglas en inglés) para el período 2026, convirtiéndose en la primera dominicana en ocupar esa posición dentro de la organización internacional dedicada a la investigación y mitigación del riesgo sísmico.

La selección fue realizada de manera unánime por la junta directiva del instituto, luego de que Morales Cartagena se desempeñara durante tres años como miembro del consejo del instituto.

Con esta designación, la ingeniera tendrá una mayor participación en la toma de decisiones del organismo, lo que también abre la puerta a fortalecer la presencia de República Dominicana y de Latinoamérica en iniciativas orientadas a la construcción de ciudades más seguras frente a desastres naturales.

Durante la reunión de la asamblea del instituto, Morales Cartagena expresó su interés en continuar impulsando estudios de riesgo sísmico en el país y ampliar el debate sobre la seguridad estructural.

"Impulsar una conversación más amplia sobre la seguridad estructural y la resiliencia. Necesitamos priorizar edificaciones e infraestructuras seguras y adoptar una visión multi-amenaza en la gestión del riesgo, tal como la hemos estado incentivando desde el EERI", manifestó.

Perfil de la ingeniera

Además de sus funciones en el instituto, que ejerce desde la República Dominicana, Morales Cartagena es profesora e investigadora, y actualmente dirige el Centro de Investigación de Resiliencia y Riesgos Multi-Amenaza (Cirrma) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm). También es presidenta de la firma GeoRisk Consulting.

Asimismo, es fundadora y presidenta de Mujeres en la Ingeniería RD (MIRD), una comunidad que promueve el empoderamiento y el desarrollo profesional de las dominicanas en todas las áreas de la ingeniería.

Morales Cartagena también se desempeñó como directora de la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.