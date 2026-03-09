Embajada de EE. UU. advierte que cónsules manejan más información de la que solicitantes imaginan

Proceso de solicitud de visa de EE. UU. ( SHUTTERSTOCK )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana advirtió este lunes que los oficiales consulares suelen contar con "más información de la que usted podría imaginar" al momento de evaluar una solicitud de visa de inmigrante, por lo que instó a los solicitantes a responder con total honestidad sobre su historial penal y migratorio.

En su columna semanal Pregúntele al cónsul, la misión diplomática explicó que cada solicitante es sometido a un "proceso exhaustivo de verificación", que incluye la revisión de antecedentes y de información relacionada con estadías previas en Estados Unidos, posibles irregularidades migratorias, así como arrestos o condenas.

La embajada insta a los solicitantes de visados a "decir la verdad" sobre sus antecedentes, lo que puede ayudar a que su caso se resuelva de manera positiva.

Impacto en el proceso

Según la embajada, la transparencia durante el proceso, especialmente al completar los formularios DS-260 e I-130, puede evitar retrasos y ayudar a que el caso avance con mayor rapidez.

"La transparencia no es solo un requisito legal, es una necesidad. La divulgación completa ayuda a que su caso avance más rápidamente y reduce la probabilidad de demoras", señala la embajada en el artículo.

La misión diplomática reiteró que proporcionar información veraz permite que las solicitudes sean evaluadas de manera adecuada y contribuye a la integridad del sistema de visas.

"En conclusión, complete su solicitud con veracidad y responda con honestidad a todas las preguntas del oficial consular. Al hacerlo, usted ayuda a proteger la integridad del proceso de visas y asegura que su caso sea procesado de manera justa. La honestidad es el mejor camino hacia su sueño americano", concluye la columna.