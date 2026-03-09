EE. UU. incauta más de 583 mil libras de drogas en puertos de entrada

Agentes CBP junto a unidades K-9 hacen demostración a periodistas Internacionales sobre como descubren drogas en contenedores y maletas, zona de chequeo del Puerto marítimo de Fort Lauderdale, Miami. ( DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA )

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos informaron que durante el año fiscal 2025 se incautaron más de 583 mil libras de narcóticos en puertos de entrada del país.

Los datos fueron presentados a periodistas internacionales durante una sesión informativa del programa de cobertura sobre inmigración organizado por autoridades estadounidenses.

Según explicó un oficial de CBP, casi la mitad de estas incautaciones —256 mil libras— ocurrieron en la frontera sur con México, uno de los principales puntos de tránsito para el narcotráfico hacia territorio estadounidense.

"La frontera sur no está abierta para los cruces clandestinos. Quien lo haga enfrentará deportaciones y se les prohibirá volver a ingresar al país. Aquellas organizaciones que les dicen algo distinto lo están haciendo para explotar migrantes para su propia ganancia económica", aseguró un oficial de CBP.

Actividad diaria en puertos de entrada

Los puertos de entrada de Estados Unidos registran una intensa actividad diaria.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales procesan aproximadamente 1.1 millones de pasajeros y peatones cada día, además de 270 mil vehículos ligeros que cruzan por garitas terrestres.

También se inspeccionan entre 88 mil y 90 mil contenedores de carga diarios, transportados por camiones, trenes y embarcaciones.

Arrestos y controles de seguridad

Un oficial de CBP explicó que las inspecciones también permiten detectar personas buscadas por la justicia.

En promedio, los agentes arrestan a 86 personas por día en los puertos de entrada debido a órdenes de arresto emitidas por autoridades municipales, estatales o federales.

"Ustedes (periodistas) juegan un papel vital en exponer la verdad y salvar vidas. Sus reportajes pueden desmantelar las mentiras de organizaciones delictivas internacionales, cuyo único motivo son las ganancias económicas", indicó un funcionario de CBP durante la sesión.

Las operaciones también incluyen controles agrícolas.

Especialistas del área agropecuaria identifican alrededor de 250 plagas potencialmente dañinas cada día, con el objetivo de evitar riesgos para la producción agrícola estadounidense.

Incautaciones de dinero y armas

Durante el mismo período fiscal, los oficiales incautaron cerca de 61 millones de dólares en efectivo que presuntamente estaban vinculados a actividades ilícitas.

Además, se registraron 2,636 incautaciones de armas y municiones, de las cuales 528 ocurrieron en la frontera sur.

Un oficial explicó que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir a organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad nacional.

Las autoridades también indicaron que los puertos de entrada cumplen una doble función: garantizar la seguridad fronteriza y facilitar el comercio legítimo entre Estados Unidos y otros países.

El intercambio comercial que atraviesa estos puntos es considerado clave para la economía estadounidense, por lo que los oficiales deben equilibrar la seguridad con la rapidez en el procesamiento de pasajeros y mercancías.

Un oficial explicó que para lograrlo se utilizan sistemas de inteligencia, escáneres avanzados y análisis de riesgo, herramientas que permiten identificar posibles amenazas sin interrumpir el flujo regular de viajeros y productos.