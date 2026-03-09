Con rayos X, drones submarinos y unidades caninas, CBP combate el narco en puerto de Fort Lauderdale

Autoridades explican a periodistas internacionales cómo utilizan tecnología avanzada para detectar drogas, armas y contrabando en contenedores y embarcaciones. ( JOSÉ ZAPATA )

Autoridades de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) informaron este lunes que utilizan rayos X de alta capacidad, drones submarinos y unidades caninas especializadas para inspeccionar contenedores y embarcaciones en el puerto de Fort Lauderdale, uno de los principales puntos de entrada marítimos de Estados Unidos.

La explicación fue ofrecida durante una visita realizada por periodistas internacionales participantes del Programa de Cobertura de Inmigración, auspiciado por InquireFirst y el Departamento de Estado de Estados Unidos (U.S. Department of State), quienes conocieron de primera mano los métodos de control utilizados en esta terminal portuaria del sur de Florida.

El jefe de agentes de CBP en el puerto explicó que el complejo marítimo maneja más de un millón de contenedores al año, lo que lo coloca entre los diez puertos más activos de Estados Unidos en manejo de carga.

Métodos de selección y análisis de riesgo

El agente Korzak explicó que la selección de contenedores a inspeccionar comienza mucho antes de que lleguen al puerto.

"Analizamos los manifiestos de carga antes de que el contenedor salga del país de origen. Revisamos quién lo envía, quién lo empacó, la ruta que siguió y cualquier patrón sospechoso", indicó.

Según el oficial, gran parte de la carga que llega a Fort Lauderdale proviene de América Latina y el Caribe, lo que convierte al puerto en un punto clave para el comercio regional, pero también en un objetivo para organizaciones criminales.

Inspecciones con rayos X y drones submarinos

Los contenedores seleccionados pasan por escáneres de rayos X de gran tamaño, capaces de analizar camiones completos o grandes contenedores sin necesidad de abrirlos.

Si los agentes detectan alguna irregularidad, la carga es trasladada a un área especializada donde se realizan inspecciones más detalladas, que pueden incluir rayos X portátiles, análisis manual y el uso de perros detectores de narcóticos (K-9).

Korzak explicó que el proceso puede ser largo y complejo.

"A veces tenemos que revisar un contenedor con mil cajas y puede que solo una contenga droga. Es un trabajo muy laborioso", señaló.

En algunos casos, las organizaciones criminales utilizan métodos sofisticados para ocultar narcóticos dentro de alimentos, textiles u otros productos comerciales.

Drones submarinos para inspeccionar barcos

Las autoridades también utilizan drones submarinos controlados a distancia para inspeccionar el casco de los barcos que llegan al puerto.

El agente Díaz explicó que las organizaciones criminales a veces adhieren paquetes de droga en la parte inferior de las embarcaciones, debajo del agua.

"Este robot nos permite inspeccionar el barco mientras está en el puerto, buscando cualquier objeto adherido al casco", indicó.

El uso del dispositivo reduce el tiempo de inspección y evita que los agentes tengan que desplegar equipos completos de buzos.

"Antes necesitábamos un equipo de varias personas para entrar al agua. Ahora el dron puede hacer el trabajo de forma más rápida y eficiente", explicó.

Control también para armas y contrabando

Además del narcotráfico, los agentes investigan el tráfico ilegal de armas y mercancía falsificada que puede salir de Estados Unidos hacia otros países.

Para ello, los oficiales analizan grandes bases de datos que incluyen rutas de transporte, empresas exportadoras y patrones de envío.

Las autoridades explicaron que el trabajo consiste en identificar contenedores de alto riesgo entre miles que llegan diariamente al puerto.

"Es como buscar una aguja en un pajar, pero con tecnología y análisis de datos podemos concentrar nuestros esfuerzos en los cargamentos que representan mayor riesgo", indicó.

El sistema de seguridad del puerto combina inteligencia de datos, tecnología de inspección y cooperación entre agencias federales, con el objetivo de evitar el ingreso de narcóticos y otras amenazas al territorio estadounidense.