Cónsul dominicano en Nueva York recibe premio internacional de energía en nombre de Abinader

El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez recibe el premio en nombre del presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús —Chu— Vásquez, recibió el Premio a la Transición Energética 2026 en representación del presidente Luis Abinader, en un reconocimiento al impulso del país hacia una matriz energética más limpia y sostenible.

La distinción fue otorgada por el Consejo de América Latina y el Caribe sobre Energías Renovables y Transición Energética (LAC CORE) durante una ceremonia celebrada el pasado jueves en Gotham Hall, como parte de los IJGlobal Awards, un evento que reúne a inversionistas, desarrolladores, prestamistas y responsables de políticas públicas de toda América Latina y el Caribe.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el galardón reconoce el compromiso del presidente Abinader con la transición hacia una matriz energética más limpia, diversificada y sostenible, así como la creación de un entorno favorable para la inversión en proyectos de energía renovable.

"El liderazgo del presidente Abinader refleja el compromiso público necesario para impulsar la transición energética en la región", expresó Ivan Oliveros, presidente de LAC CORE.

"La República Dominicana fortalece su seguridad energética y acelera el camino hacia fuentes más limpias de electricidad", agregó.

Actores y antecedentes destacados en la región

Al recibir el premio en representación del presidente Abinader, el cónsul Vásquez se mostró visiblemente emocionado por la importancia del reconocimiento y por la visión del gobierno dominicano de continuar promoviendo políticas de energía sostenible que beneficien tanto al país como a la región.

Entre los galardonados anteriores figuran José María Figueres Olsen, expresidente de Costa Rica; Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados; Ramón Méndez Galain, exministro de Energía de Uruguay; Marcelo Tokman Ramos, exministro de Energía de Chile; Diego Mesa, exministro de Minas y Energía de Colombia; Carlos Barrera, reconocido por su liderazgo en el desarrollo de energías renovables en la región; y Clara Bowman, destacada por sus aportes a la movilización de inversiones y al avance de iniciativas de energía sostenible.

Con este reconocimiento, la República Dominicana se suma a una lista de líderes regionales que han impulsado la transición energética en América Latina y el Caribe.