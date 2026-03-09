×
Papa León XIV
El papa León XIV nombra a nuevo embajador de la Santa Sede ante Estados Unidos

El arzobispo Gabriele Caccia, de 68 años, fue nombrado nuncio apostólico en Washington D.C., informó el Vaticano en un comunicado

    El papa León XIV nombra a nuevo embajador de la Santa Sede ante Estados Unidos
    El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus en el Vaticano el 22 de febrero de 2026. (AFP)

    El papa León XIV nombró a un nuevo embajador ante Estados unidos, en medio de tensiones diplomáticas por la guerra de la administración de Donald Trump en Irán y su política migratoria de línea dura.

    El arzobispo Gabriele Caccia, de 68 años, quien anteriormente fue embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, fue nombrado el sábado nuncio apostólico en Washington D.C., informó el Vaticano en un comunicado.

    • Reemplaza al cardenal Christophe Pierre, quien se retira a los 80 años.
    Posición frente a Trump

    León XIV es el primer papa estadounidense de la Iglesia católica. Frente a un panorama político muy polarizado en su país de origen, opta por críticas discretas e indirectas, manteniendo abiertos los canales de comunicación.

    Desde que fue elegido en mayo, el pontífice nacido en Chicago tomó una postura clara contra algunas decisiones del gobierno de Trump.

    Denuncia el trato "inhumano" de los migrantes, insta al diálogo en Venezuela y lamenta lo que describe como una "diplomacia de la fuerza".

    También pidió a todas las partes implicadas en la guerra en Oriente Medio -desencadenada por ataques aéreos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán- que "asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable".

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.