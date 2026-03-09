Trump reconoce diferencias "filosóficas" con Vance sobre Irán, pero niega divisiones

El presidente de EE. UU., Donald Trump (2-i), la primera dama de EE. UU., Melania Trump (c), el vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance (2-d) y la segunda dama de EE. UU., Usha Vance (d), participan en el traslado solemne de seis militares estadounidenses caídos en la Base Aérea de Dover, Delaware, EE. UU., el 7 de marzo de 2026. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su vicepresidente, JD Vance, tenía una postura "filosóficamente un poco diferente" sobre la guerra en Irán, aunque insistió en que no existe una división entre ambos, según reportó la agencia AP.

Durante declaraciones a periodistas el lunes en su club de golf en Doral, Florida, Trump señaló que Vance "tal vez estaba menos entusiasmado por ir" al conflicto, pero defendió su decisión de lanzar ataques aéreos contra Irán junto con Israel.

"Sentí que era algo que teníamos que hacer", dijo Trump. "No sentí que tuviéramos otra opción".

De acuerdo con AP, la guerra en Irán ha generado tensiones dentro del Partido Republicano, especialmente entre sectores que promueven la línea aislacionista del movimiento "Estados Unidos Primero", que durante la era Trump ha defendido una menor intervención militar en conflictos internacionales.

Vance y la visión de "Estados Unidos Primero"

Vance, exmarine y una de las figuras más visibles del movimiento político de Trump, ha defendido en repetidas ocasiones una política exterior centrada en los problemas internos del país.

En un artículo de opinión publicado en 2023 en The Wall Street Journal, que ha vuelto a cobrar atención tras los ataques contra Irán, Vance expresó su respaldo al presidente al afirmar que «sé que no enviará a estadounidenses a combatir en el extranjero de forma imprudente».

Antes del inicio de los ataques, el vicepresidente también dijo al Washington Post que "no había ninguna posibilidad" de que Estados Unidos se involucrara en una guerra prolongada como ocurrió en Irak.

Sin embargo, según recoge AP, la administración ha enviado mensajes contradictorios sobre cuánto podría durar el conflicto. Mientras Trump ha dicho que podría continuar "tanto como sea necesario", el lunes lo describió como una "excursión a corto plazo".

A pesar de cualquier reserva inicial, Vance ha respaldado públicamente la decisión del presidente. En una entrevista con Jesse Watters en Fox News rechazó las comparaciones entre la operación en Irán y las guerras de Irak y Afganistán.

"Si piensas en Afganistán, 20 años de expansión de la misión, 20 años sin un objetivo claro y 20 años de Estados Unidos intentando instaurar la democracia liberal en Afganistán", dijo Vance en aquel momento. "Irak fue un poco más corto, pero seguimos en ese país durante casi una década sin una misión clara, sin una definición clara".

"Lo diferente de esto, Jesse", añadió Vance, "es que el presidente ha definido claramente lo que quiere lograr".

Según AP, el lunes por la noche Vance acudió a la Base de la Fuerza Aérea de Dover para asistir al traslado ceremonial del sargento Benjamin Pennington, el séptimo militar estadounidense que muere en combate durante la guerra en Irán.

La postura histórica de Trump hacia Irán

Trump ha mantenido durante años una postura dura frente a Irán. Behnam Ben Taleblu, investigador especializado en seguridad iraní en la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo a AP que el mandatario ha sostenido opiniones firmes sobre Teherán tanto durante su tiempo en la Casa Blanca como mucho antes de llegar al poder.

Durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán negociado por la administración de Barack Obama, pese a las objeciones de aliados europeos.

Más adelante ordenó el ataque con drones que mató al general iraní Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds y una de las figuras más poderosas de Irán después del líder supremo, una acción considerada en su momento como una de las más provocadoras de Washington en Medio Oriente en años, según recuerda AP.

El escepticismo de Trump hacia el liderazgo clerical de la República Islámica incluso se remonta a su etapa como empresario en Nueva York, cuando durante la crisis de los rehenes en Irán defendió públicamente una intervención militar.

"Existe la narrativa de que Trump tiene una opinión muy arraigada sobre Irán, que Bibi le está insistiendo", dijo Taleblu, refiriéndose al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "O que Vance le está insistiendo. Pero Trump ha tenido una visión fundamentalista y un interés personal en Irán durante años".

Pese a las diferencias iniciales que insinuó sobre su vicepresidente, Trump insistió el lunes en que ambos están alineados.

"Nos llevamos muy bien en esto", dijo Trump