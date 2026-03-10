Detectan casos de pornografía infantil en empleados y pasajeros de cruceros en el sur de Florida

Agente CBP, Barrezueta aeropuerto internacional de Fort Lauderdale Miami. Encargado de sección de trata humana y prostitución. ( DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA )

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reveló que ha detectado un aumento de casos de pornografía infantil vinculados a pasajeros y empleados de cruceros que llegan a puertos del sur del estado de la Florida como parte de las operaciones de inspección que también se realizan en aeropuertos internacionales.

La información fue ofrecida por el jefe de la sección de trata humana y prostitución de CBP, agente Barrezueta, durante un recorrido por el aeropuerto de Fort Lauderdale con periodistas internacionales que participan en el Programa de Cobertura de Inmigración, auspiciado por InquireFirst y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El funcionario explicó que varios de los casos investigados se han originado en cruceros, donde algunos trabajadores permanecen durante meses en alta mar y terminan compartiendo material ilegal a través de internet.

"Hemos encontrado muchos incidentes en cruceros, no solamente con pasajeros, sino también con personas que trabajan a bordo. Algunos pasan tres, seis o hasta nueve meses en los barcos y en ese tiempo comienzan a comunicarse y compartir este tipo de material", indicó el agente.

Aumento de investigaciones en los últimos años

El agente Barrezueta señaló que las investigaciones por pornografía infantil han aumentado significativamente en los últimos años, debido a la facilidad con que este material puede circular en internet.

"Desafortunadamente ese crimen ha subido mucho. En los últimos años el número de casos que estamos presentando prácticamente se ha duplicado cada año", explicó.

El funcionario agregó que este tipo de delitos ahora se detecta con mayor frecuencia porque el acceso a internet facilita el intercambio de imágenes y videos ilegales.

"Hace años era más difícil porque alguien tenía que conocer a otra persona para compartir ese material. Ahora una simple búsqueda en internet puede llevar a ese contenido en cuestión de segundos", dijo.

Redes sociales reportan a las autoridades

Parte de las investigaciones se originan en reportes enviados por empresas de redes sociales que detectan búsquedas o intercambio de material ilegal en sus plataformas.

El agente explicó que la legislación estadounidense obliga a estas compañías a reportar ese tipo de actividad a un centro nacional que centraliza la información.

"Cuando las compañías detectan que alguien puede estar accediendo a pornografía infantil, tienen la obligación de reportarlo al gobierno. Esa información llega a un centro nacional que luego la envía a las agencias correspondientes para iniciar las investigaciones", señaló.

A partir de esos reportes, los investigadores analizan contactos, redes de intercambio y posibles conexiones con otras personas involucradas.

Cooperación internacional

Las investigaciones también incluyen cooperación con autoridades de otros países y con agentes que trabajan en embajadas y aeropuertos internacionales.

Según el agente Barrezueta, el intercambio de información permite identificar a personas que podrían estar viajando hacia Estados Unidos o que forman parte de redes internacionales de distribución de material ilegal.

"No podemos señalar un país específico. Los casos vienen de todo el mundo", afirmó.

Casos detectados en inspecciones de rutina

Las autoridades indicaron que algunos de estos casos se descubren durante inspecciones regulares de viajeros que ingresan a Estados Unidos, tanto en aeropuertos como en puertos de cruceros.

El funcionario explicó que muchas veces las investigaciones comienzan con un caso inicial y luego se amplían para identificar a otras personas que comparten o distribuyen ese material.

Otros delitos detectados en el aeropuerto

Durante la visita al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, agentes de CBP también explicaron que sus operaciones incluyen la detección de inmigración ilegal, tráfico de drogas, documentos fraudulentos y personas con órdenes de arresto.

El jefe de CBP en la terminal, Stephen Balog, explicó que diariamente procesan entre seis mil y diez mil pasajeros, dependiendo del flujo de vuelos internacionales.

Las autoridades indicaron que, debido a la naturaleza delicada de las investigaciones relacionadas con pornografía infantil, no se ofrecieron cifras específicas sobre los casos detectados recientemente.