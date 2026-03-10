Hombre es condenado a cadena perpetua por asesinar a su pareja en Massachusetts

Un hombre de 68 años fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su pareja ocurrido en 2023 en la ciudad de Chelsea, Massachusetts, informó la emisora WBSM.

El tribunal sentenció a Ángel Álvarez, residente de North Dartmouth, a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 17 años, tras declararse culpable de asesinato en segundo grado, agresión con un arma peligrosa y violación de una orden de protección, el 11 de febrero pasado.

El crimen ocurrió en 2023

Según la Fiscalía del condado de Suffolk, Álvarez apuñaló mortalmente a Margarita Morehead, de 59 años, en el apartamento de la víctima en Chelsea en mayo de 2023.

La pareja había mantenido una relación durante varios años y el acusado había vivido con ella en diferentes momentos. Durante ese tiempo, las autoridades indicaron que Álvarez mostraba conductas de celos y hostilidad, además de acusar con frecuencia a Morehead de infidelidad.

En octubre de 2022, la mujer obtuvo una orden de restricción contra él, aunque ambos continuaron manteniendo contacto.

Discusión terminó en ataque

La mañana del 8 de mayo de 2023, Álvarez se encontraba en el apartamento de Morehead cuando ambos comenzaron a discutir debido a los intentos de la mujer de terminar la relación.

Durante la discusión, el hombre la golpeó dos veces en el rostro. Según los fiscales, Álvarez se enfureció cuando la víctima mencionó que su hija visitaría el apartamento ese mismo día y podría notar las lesiones.

Fue entonces cuando tomó un cuchillo de cocina grande y la apuñaló varias veces en el pecho, causándose también cortes en dos dedos durante el ataque.

Tras la agresión, el hombre huyó del apartamento y dejó a la víctima gravemente herida en el suelo. Morehead murió desangrada antes de recibir asistencia médica.

Vecinos alertaron a la policía

Un vecino escuchó los gritos de la mujer y vio a Álvarez salir del edificio dejando un rastro de sangre. Sin embargo, inicialmente no llamó a la policía y trató de contactar a la víctima tocando la puerta en dos ocasiones durante aproximadamente 40 minutos.

Posteriormente, la pareja del vecino contactó a la policía de Chelsea a través de una línea de atención para casos de violencia doméstica.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a Morehead inconsciente, con múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda. Un cuchillo de cocina fue hallado junto a su cuerpo. La mujer fue trasladada a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

Intentó ocultar evidencias

Las autoridades indicaron que las cámaras de seguridad captaron a Álvarez saliendo del edificio y conduciendo su vehículo. La policía localizó posteriormente el automóvil abandonado cerca del lugar, con manchas de sangre en su interior y exterior.

De acuerdo con la investigación, el acusado intentó evadir a la policía durante el día y deshacerse de evidencias, incluyendo su ropa ensangrentada y su teléfono celular.

Imágenes de una tienda Target en Everett lo mostraron comprando ropa nueva y cambiándose dentro del establecimiento antes de abandonar el lugar.

Durante varias llamadas telefónicas realizadas ese día, Álvarez confesó a otras personas que había apuñalado a Morehead y dijo que estaba considerando hacerse daño.

Horas más tarde, el propio acusado se comunicó con la policía para entregarse.