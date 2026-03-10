CBP advierte sobre organizaciones criminales que usan redes sociales para tráfico de migrantes

Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtieron este martes que organizaciones criminales utilizan redes sociales como TikTok, WhatsApp y Facebook para promover el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.

Durante una sesión informativa con periodistas internacionales, funcionarios de CBP explicaron que estas organizaciones difunden información falsa sobre supuestas facilidades para ingresar al país.

Según un oficial de CBP, los traficantes suelen ofrecer "paquetes de viaje" o promociones para cruzar la frontera, asegurando a los migrantes que el ingreso al país es sencillo o que el asilo está garantizado.

Riesgos para los migrantes

Las autoridades señalaron que la realidad suele ser distinta.

Un oficial explicó que muchos migrantes son abandonados en zonas remotas, desiertos o casas de seguridad, donde pueden enfrentar extorsión, violencia o incluso perder la vida.

"Los traficantes mienten. La frontera no está abierta y las consecuencias por cruzar ilegalmente son severas", señaló un oficial durante la presentación.

Campañas contra la desinformación

CBP indicó que trabaja junto al Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y empresas tecnológicas para monitorear y retirar contenido relacionado con el tráfico de personas en redes sociales.

El objetivo es reducir la difusión de mensajes que promueven rutas ilegales de migración.

Incentivo para la autodeportación

Las autoridades también informaron sobre el programa de autodeportación mediante la aplicación CBP Home, que permite a personas en condición irregular abandonar el país voluntariamente.

Según los datos presentados, más de 2,2 millones de extranjeros han optado por la autodeportación, algunos de ellos utilizando esta plataforma.

El programa incluye un incentivo económico de 2,600 dólares para quienes decidan salir voluntariamente del país.

Las autoridades señalaron que la desinformación difundida por traficantes de personas es uno de los principales retos en la gestión migratoria actual.

Según un oficial de CBP, estas redes criminales utilizan estrategias de mercadeo digital para atraer a personas vulnerables que buscan mejores oportunidades económicas o reunirse con familiares en Estados Unidos.

Ante esta situación, el gobierno estadounidense ha reforzado campañas informativas para advertir sobre los riesgos del tráfico de migrantes y promover el uso de vías legales para ingresar al país.