Declaran culpable a hombre en Michigan por matar a su esposa y ocultar su cuerpo en un tanque

Un hombre de Michigan fue declarado culpable de asesinar a su esposa, cuyo cuerpo fue hallado en 2024 dentro de un tanque de almacenamiento en una zona rural del estado, tres años después de que desapareciera.

Un jurado declaró culpable el martes a Dale Warner de asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas por la muerte de Dee Warner, de 52 años, de acuerdo con información de AP.

Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencias de que el matrimonio entre Dee y Dale Warner era conflictivo. Sin embargo, la defensa insistió en que no existían pruebas físicas que vincularan directamente al acusado con la muerte de su esposa, reportó Associated Press.

Cronología del caso y hallazgo del cuerpo

El caso atrajo gran atención pública e incluso fue abordado en podcasts y programas televisivos de crímenes reales. En el condado de Lenawee, ubicado a unos 110 kilómetros (70 millas) al suroeste de Detroit, se colocaron carteles con el mensaje "Justicia para Dee", según Associated Press.

Dee Warner desapareció en abril de 2021. Su esposo fue acusado de asesinato más de dos años después, cuando los investigadores aún no habían encontrado el cuerpo. En 2024, los restos fueron descubiertos dentro de un tanque de fertilizantes que tenía una etiqueta escrita a mano que decía "fuera de servicio" y "no llenar".

Declaraciones de la fiscalía y defensa

Una autopsia determinó que la mujer murió por estrangulamiento y traumatismo contundente.

Durante el juicio, la fiscal Jackie Wyse dijo que el acusado tuvo la oportunidad de pedir ayuda tras lo ocurrido.

"Todas fueron decisiones conscientes", dijo Wyse.

La abogada defensora, Mary Chartier, sostuvo que existían dudas razonables y destacó que Warner había colaborado con los investigadores durante la investigación y negó haber hecho daño a su esposa.

"No están aquí para juzgar al Sr. Warner como esposo", dijo Chartier al jurado. "Pueden pensar que era un mal esposo, un esposo poco atento, o lo que sea que piensen de él"