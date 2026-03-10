×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
JetBlue
JetBlue

Autoridad de EE. UU. deja en tierra brevemente todos los aviones de JetBlue

La suspensión duró menos de una hora, precisó la FAA, que no explicó las razones que condujeron a la compañía a interrumpir sus vuelos

    Expandir imagen
    Autoridad de EE. UU. deja en tierra brevemente todos los aviones de JetBlue
    Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue.
    (FUENTE EXTERNA)

    Todos los aviones de la aerolínea estadounidense JetBlue permanecieron brevemente en tierra este martes a petición de la compañía, informó el regulador aéreo de Estados Unidos (FAA).

    La suspensión duró menos de una hora, precisó la FAA, que no explicó las razones que condujeron a la compañía a interrumpir sus vuelos.

    • "Una breve avería del sistema fue resuelta, y retomamos nuestras operaciones", indició JetBlue a la AFP en un comunicado.

    Falla reciente 

    El pasado octubre, la compañía estadounidense de bajo coste registró un incidente en un vuelo que conectaba Cancún, en México, con Newark, cerca de Nueva York.

    El Airbus A320 de la compañía tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras haber perdido altura repentinamente a causa de una falla informática.

    Ese incidente obligó a Airbus a inmovilizar 6,000 de sus A320 para actualizar el software de control de vuelo.

    TEMAS -
    • JetBlue
    • FAA
    • Aviones
    • Falla

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.