Autoridad de EE. UU. deja en tierra brevemente todos los aviones de JetBlue

Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( FUENTE EXTERNA )

Todos los aviones de la aerolínea estadounidense JetBlue permanecieron brevemente en tierra este martes a petición de la compañía, informó el regulador aéreo de Estados Unidos (FAA).

La suspensión duró menos de una hora, precisó la FAA, que no explicó las razones que condujeron a la compañía a interrumpir sus vuelos.

"Una breve avería del sistema fue resuelta, y retomamos nuestras operaciones", indició JetBlue a la AFP en un comunicado.

Falla reciente

El pasado octubre, la compañía estadounidense de bajo coste registró un incidente en un vuelo que conectaba Cancún, en México, con Newark, cerca de Nueva York.

El Airbus A320 de la compañía tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras haber perdido altura repentinamente a causa de una falla informática.

Ese incidente obligó a Airbus a inmovilizar 6,000 de sus A320 para actualizar el software de control de vuelo.