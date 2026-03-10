Autoridades de EE. UU. cambian de postura sobre posible tratamiento contra el autismo

Meses después de que el gobierno de Donald Trump anunciara con bombos y platillos la autorización de un tratamiento no probado contra ciertas formas de autismo, la FDA dio marcha atrás. ( FREEPIK )

Cinco meses después de que el gobierno de Donald Trump anunciara con bombos y platillos la autorización de un tratamiento no probado contra ciertas formas de autismo, la agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio marcha atrás este martes.

La prescripción de ácido folínico (leucovorina) sigue sin estar aprobada contra ciertas formas de autismo, un trastorno complejo del neurodesarrollo de amplio espectro, a diferencia de lo que había anunciado la administración Trump.

En cambio, la FDA informó el martes que este tratamiento, hasta ahora autorizado para prevenir ciertos efectos secundarios de la quimioterapia, podrá ser usado también para tratar a las personas que padecen un raro síndrome genético denominado déficit cerebral de folatos.

Esperanza de padres

Trump había dicho en septiembre que el ácido folínico daba "esperanza a muchos padres de niños autistas en cuanto a la posibilidad de mejorar su vida". Lo hizo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que multiplicó las afirmaciones polémicas sobre el autismo.

La comunidad médica y científica estadounidense había condenado enérgicamente el cuestionamiento de Trump del paracetamol y de las vacunas, y había criticado la aprobación anunciada del ácido folínico por considerarla demasiado prematura.

Si bien algunos estudios realizados en un número muy reducido de pacientes han sugerido que la toma de ácido folínico podría ayudar a reducir ciertas dificultades de comunicación o de interacción relacionadas con el autismo, esta línea de investigación todavía requiere muchos estudios.

Su autorización en este estadio corría por tanto el riesgo de "crear falsas esperanzas", advirtieron decenas de especialistas del autismo en una carta conjunta.

A pesar de la voluntad de Trump de que se aprobara este tratamiento, la FDA dio marcha atrás por falta de "datos suficientes", reconoció un responsable de esta agencia a la cadena NBC News.

Algunas personas autistas podrán no obstante tomar ácido folínico si padecen un déficit cerebral de folatos o si su médico les prescribe este tratamiento fuera de las indicaciones aprobadas.