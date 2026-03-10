Juez descalifica a tres fiscales designados para dirigir la fiscalía federal en Nueva Jersey

Alina Habba habla tras ser juramentada como fiscal general interina de Estados Unidos para Nueva Jersey, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 28 de marzo de 2025 ( FUENTE EXTERNA )

Un juez federal descalificó a tres funcionarios del Departamento de Justicia que habían sido designados para supervisar los procesos federales en Nueva Jersey, al considerar que su nombramiento formaba parte de una toma de poder ilegal por parte de la administración del presidente Donald Trump, según reportó la Associated Press (AP).

Disputa judicial sobre nombramientos en Nueva Jersey

El fallo, de 130 páginas, intensifica una disputa entre el poder judicial y el gobierno de Trump sobre el proceso para designar fiscales federales, quienes normalmente deben ser confirmados por el Senado para mantenerse en sus cargos, de acuerdo con AP.

El juez federal Matthew Brann ya había dictaminado el año pasado que la primera opción de Trump para fiscal federal en Nueva Jersey, su exabogada personal Alina Habba, no podía continuar en el puesto porque había permanecido demasiado tiempo sin la confirmación del Senado.

En su decisión más reciente, Brann rechazó la medida de la fiscal general Pam Bondi de reemplazar a Habba con tres funcionarios del Departamento de Justicia —Philip Lamparello, Jordan Fox y Ari Fontecchio— quienes compartirían la autoridad del cargo de forma indefinida.

El juez sostuvo que ese nombramiento violaba la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos, que exige la confirmación del Senado para ocupar ese tipo de posiciones. También afirmó que las acciones del gobierno equivalían a una "enorme afirmación del poder presidencial".

"Es evidente que el presidente Trump y sus principales asesores se han irritado por los límites a su poder establecidos por la ley y la Constitución. Para evitar estos obstáculos, esta administración afirma con frecuencia haber descubierto enormes concesiones de poder ejecutivo ocultas en los vaivenes y silencios del código", escribió Brann en la decisión citada por Associated Press.

Habba, quien permanece en el Departamento de Justicia como asesora principal, calificó el fallo como "ridículo".

"Los jueces podrán seguir intentando impedir que el presidente Trump cumpla con lo que el pueblo estadounidense votó, pero no nos dejaremos disuadir", escribió en redes sociales. "La inconstitucionalidad de esta completa extralimitación del Poder Ejecutivo, una y otra vez, no prosperará".

La legislación estadounidense establece que los fiscales federales deben ser confirmados por el Senado y solo permite que una persona ocupe el cargo sin esa confirmación durante períodos limitados.

Sin embargo, durante la administración Trump el Departamento de Justicia ha buscado mantener a fiscales no confirmados durante más tiempo mediante maniobras administrativas que, en algunos casos, han sido cuestionadas por los tribunales, reportó AP.

En su decisión, Brann señaló que existen "al menos tres métodos indiscutiblemente legales" para cubrir el puesto en Nueva Jersey.

"Con todas estas opciones restantes, ¿por qué el destino de miles de procesos penales en este Distrito depende potencialmente de la legitimidad de una estructura de liderazgo bizantina y sin precedentes?", escribió. "El Gobierno nos dice: al Presidente no le gusta no poder simplemente nombrar a quien quiera".

En otro pasaje del fallo, el juez añadió que la administración Trump parece más preocupada por quién dirige la fiscalía que por garantizar que el cargo se ocupe conforme a la ley.

Reacciones y consecuencias legales de los nombramientos

"No me dejo engañar por los argumentos superficiales del Gobierno", escribió.

Casos similares han ocurrido en otras jurisdicciones. Jueces federales también han determinado que los fiscales principales designados en Nevada, Los Ángeles y el norte de Nueva York estaban actuando ilegalmente, según AP.

En Virginia, la fiscal interina Lindsey Halligan dejó su puesto después de que un juez concluyera que su nombramiento era ilegal. Ese mismo magistrado ordenó desestimar acusaciones presentadas contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y contra el exdirector del FBI, James Comey.

En algunos casos, los jueces han ejercido su facultad de nombrar fiscales temporales hasta que el Senado confirme a un candidato presidencial. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha respondido en ocasiones destituyendo inmediatamente a esos designados.