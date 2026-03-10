Clásico Mundial de Béisbol: cuando Miami parece Santo Domingo

Ambiente en el loneDepot Park de Miami previo al partido entre la República Dominicana y Países Bajos. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que ocurre en el loanDepot Park durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no es únicamente un espectáculo deportivo. También es una escena que refleja un fenómeno migratorio que se ha transformado durante la última década: el desplazamiento y la consolidación de una comunidad dominicana cada vez más numerosa en Florida.

El estadio de los Marlins de Miami se ha convertido en una extensión simbólica de la República Dominicana. En cada juego de la selección nacional, miles de fanáticos vestidos con los colores azul, blanco y rojo llenan las gradas, agitan banderas y entonan cánticos que transforman el recinto deportivo en un espacio donde la identidad dominicana se expresa con intensidad.

La imagen es clara: un estadio estadounidense convertido temporalmente en una plaza dominicana.

Detrás de ese fenómeno deportivo existe un proceso demográfico más amplio: el crecimiento sostenido de la comunidad dominicana en Florida y la expansión de la diáspora hacia el sur de Estados Unidos.

Un estadio que refleja una comunidad migrante

Las cifras de asistencia durante el torneo ilustran el fenómeno.

En el debut de República Dominicana ante Nicaragua se congregaron 35,127 fanáticos en el loanDepot Park.

El partido frente a los Países Bajos reunió 32,324 asistentes. Y el encuentro contra Israel , celebrado un lunes laborable, atrajo 28,728 personas .

En todos los casos, la gran mayoría de los presentes era dominicana o descendiente de dominicanos.

Banderas, camisetas personalizadas, tambores y consignas han convertido cada juego en una celebración que trasciende el deporte. Para muchos miembros de la diáspora, el estadio se transforma en un punto de encuentro cultural y emocional.

El fenómeno no es nuevo. Desde 2013, cuando Miami acogió partidos del Clásico Mundial, la presencia dominicana ha sido constante. Las ediciones de 2017 y 2023 confirmaron esa tendencia, que ahora alcanza uno de sus momentos más visibles en el torneo de 2026.

Sin embargo, el crecimiento de esa presencia no se explica solo por el entusiasmo deportivo. También refleja la transformación geográfica de la migración dominicana en Estados Unidos.

312,604

Es la cantidad de dominicanos que han registrado su residencia oficial en el Estado del Sol, convirtiéndolo en el tercero con la mayor concentración de criollos en Estados Unidos continental, según la cuarta edición del Informe Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior.

Florida, el nuevo polo de la diáspora dominicana

Durante décadas, la migración dominicana se concentró principalmente en el noreste de Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Barrios como Washington Heights se convirtieron en símbolos de la presencia dominicana en el exterior.

En los últimos años, sin embargo, el mapa ha comenzado a cambiar.

Los datos del Censo de Estados Unidos y de la Encuesta de la Comunidad Americana indican que la población de origen dominicano en Florida ha crecido de forma significativa en la última década.

En 2010 había alrededor de 172,000 dominicanos o descendientes de dominicanos en el estado, mientras que en 2020 la cifra superaba los 270,000, lo que representa un incremento aproximado del 57 % en diez años.

Actualmente se estima que la comunidad dominicana en Florida ronda las 284,600 personas, lo que equivale a aproximadamente 12 % de todos los dominicanos que viven en Estados Unidos.

Gran parte de esta población se concentra en el sur del estado.

El área metropolitana de Miami–Fort Lauderdale–West Palm Beach alberga unos 127,000 dominicanos, mientras que el área de Orlando-Kissimmee reúne alrededor de 67,000 y Tampa-St. Petersburg cerca de 38,000.

Dentro de esa distribución, el condado de Miami-Dade concentra la mayor población dominicana, con alrededor de 65,000 personas, seguido por Orange County, en la zona de Orlando, y Hillsborough, en el área de Tampa.

Esta concentración explica por qué Miami se ha convertido en uno de los centros culturales dominicanos más visibles fuera de la isla.

Migración interna: el traslado desde Nueva York

El crecimiento de la comunidad dominicana en Florida no se debe únicamente a la migración directa desde República Dominicana. También responde a un fenómeno de migración interna dentro de Estados Unidos.

Durante los últimos años, miles de dominicanos han salido de ciudades tradicionales de asentamiento, como Nueva York, para establecerse en el sur del país.

Un estudio del Dominican Studies Institute de la Universidad de Nueva York documenta que alrededor de 100,000 dominicanos abandonaron la ciudad de Nueva York entre 2021 y 2024, lo que representa cerca del 13 % de la población dominicana de esa ciudad.

De ese flujo migratorio interno, Florida ha sido uno de los principales destinos.

Las razones son múltiples: el alto costo de vida en el noreste, la escasez de vivienda asequible y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. A esto se suman factores culturales, como la existencia de redes familiares y comunitarias que facilitan el proceso de asentamiento.

Florida también ofrece ventajas simbólicas y prácticas para los migrantes dominicanos: un clima similar al del Caribe, una presencia creciente de comunidades hispanas, iglesias, escuelas bilingües y ligas deportivas que reproducen elementos de la vida cultural dominicana.

El Clásico Mundial como punto de reunión

En ese contexto migratorio, el Clásico Mundial de Béisbol funciona como un evento que reúne a esa diáspora dispersa.

Muchos fanáticos viajan desde República Dominicana para asistir a los juegos. Otros llegan desde distintos estados de Estados Unidos o desde Canadá.

Para algunos, el viaje se planifica durante meses. Se reservan vuelos, se coordinan hospedajes en hoteles o en viviendas de familiares y se adquieren entradas para varios partidos consecutivos.

La movilización ha generado incluso un pequeño circuito económico alrededor del evento. Empresas de viajes, agencias turísticas y comercios dominicanos organizan promociones para facilitar la asistencia de los seguidores.

En la práctica, Miami se convierte durante el torneo en un punto de encuentro transnacional.

Un escenario político y cultural

La dimensión migratoria del evento también se reflejó en la presencia del presidente dominicano Luis Abinader, quien asistió al loanDepot Park para lanzar la primera bola y compartir con los jugadores en el clubhouse.

La visita presidencial fue interpretada como un gesto de cercanía con la comunidad dominicana en el exterior, especialmente en un estado que se ha convertido en uno de los principales destinos de la diáspora.

Durante el encuentro, Abinader destacó la energía del equipo y el entusiasmo de la fanaticada, que ha trasladado al estadio el espíritu del llamado "Plátano Power", expresión popular utilizada para describir el orgullo cultural dominicano.

De esa manera, el Clásico Mundial no solo se vive como un torneo deportivo. También se convierte en un escenario donde la migración, la identidad y la cultura dominicana se encuentran en un mismo lugar.