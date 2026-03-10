Papa acepta renuncia de obispo en California acusado de malversar fondos

El papa León XIV anunció la renuncia del obispo Emanuel Shaleta, líder de una comunidad católica caldea en el área de San Diego, en medio de acusaciones de que malversó 270,000 dólares de una parroquia en California, de acuerdo a la agencia AP.

Shaleta, de 69 años, se declaró inocente el lunes de 16 cargos graves, entre ellos lavado de dinero, durante una audiencia judicial a la que asistieron varios de sus seguidores. El obispo fue arrestado el jueves en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando presuntamente intentaba salir del país, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego.

Las autoridades lo acusan de malversar fondos de la Catedral Católica Caldea de San Pedro, ubicada en El Cajón, al este de San Diego.

Según la oficina del sheriff, en agosto pasado una persona vinculada a la iglesia presentó documentos y una declaración "que mostraba una posible malversación de fondos de la iglesia".

El Vaticano informó en su boletín diario del martes que León XIV aceptó la renuncia de Shaleta conforme al código de derecho canónico de las iglesias de rito oriental, que permite al papa aceptar la dimisión de un obispo cuando este la solicita.

Acciones oficiales y proceso judicial

Según la agencia AP, la renuncia fue aceptada en febrero, pero no se anunció hasta esta semana. De acuerdo con la embajada del Vaticano en Washington, la Santa Sede aparentemente esperó para hacerlo público con el fin de no interferir con la investigación policial.

El fiscal Joel Madero explicó que las acusaciones están relacionadas con pagos mensuales de alquiler superiores a 30,000 dólares de un inquilino del salón social de la iglesia que presuntamente desaparecieron. Añadió que había inconsistencias en las cuentas y que Shaleta "proporcionó versiones completamente irrazonables sobre el destino de ese dinero".

El juez fijó una fianza de 125,000 dólares y ordenó confiscar el pasaporte del obispo. Madero argumentó que existía riesgo de fuga, aunque el abogado de Shaleta sostuvo que el viaje que intentaba realizar el jueves ya estaba planeado. Las autoridades no precisaron cuál era su destino.

Durante una misa el 22 de febrero, Shaleta rechazó las acusaciones.

"Al contrario, he hecho todo lo posible para preservar y gestionar adecuadamente las donaciones de la Iglesia", dijo entonces.

Su abogada, Sharon Appelbaum, aseguró que planea demostrar que las acusaciones son falsas, mientras que sacerdotes de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol emitieron un comunicado expresando su solidaridad con el obispo.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Shaleta podría enfrentar hasta 15 años de prisión. La audiencia preliminar del caso está programada para el 27 de abril.

Tras su renuncia, el papa León XIV nombró al obispo Saad Hanna Sirop como administrador temporal de la diócesis.

Shaleta fue ordenado sacerdote en Detroit en 1984 y en 2017 fue designado para servir en la rama de San Diego de la Iglesia Católica Caldea en Estados Unidos.

La Iglesia Católica Caldea representa a más de un millón de cristianos de habla aramea, principalmente de Irak. Aunque comparte las doctrinas centrales del catolicismo romano, mantiene tradiciones litúrgicas y culturales propias del cristianismo oriental.

La comunidad caldea en Estados Unidos supera las 500,000 personas, con la mayor concentración en el área de Detroit y comunidades importantes en California y Arizona.

El reverendo Mark Morozowich, director del Centro de Estudios de la Iglesia Ucraniana en la Universidad Católica de América en Washington, señaló que la situación podría tener repercusiones más allá de la parroquia en el sur de California.

"Que un obispo se enfrente a acusaciones tan graves es un momento triste en la historia de estos maravillosos cristianos, que son una pequeña comunidad que históricamente ha sufrido mucho bajo la ocupación iraquí"