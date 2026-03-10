Tornado causa daños en condado de Illinois y derriba árboles y cables eléctricos

Un gran tornado azotó el martes el condado de Kankakee, al sur de Chicago, derribando árboles y cables eléctricos y generando numerosas llamadas de emergencia al sistema 911, informaron las autoridades, según informó la agencia AP.

El fenómeno tocó tierra en la zona ubicada a unos 76.4 kilómetros (47.5 millas) al sur de Chicago y provocó daños significativos en la parte sur de la ciudad de Kankakee, según explicó el agente Jayme Bufford, portavoz de la Policía Estatal de Illinois.

El tornado continuó su trayectoria hacia el noreste hasta la localidad de Aroma Park, donde también se reportaron daños, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Kankakee. Hasta el momento no se han informado heridos.

En un video difundido en redes sociales se observa el tornado atravesando un campo de cultivo cercano a un aeropuerto, mientras varios vehículos permanecían detenidos en una carretera cercana.

PDS Tornado Warning: A large, dangerous tornado is now heading toward Sumava Resorts, Illinois. This is a serious situation, and residents in its path should take shelter immediately.



Footage from Christian Tello shows the damage this storm has already caused, highlighting... pic.twitter.com/nbakfih774 — ChaseWithHam (@Ham_BklynWx) March 11, 2026

Alertas meteorológicas y situación en estados vecinos

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que fuertes tormentas podrían generar tornados intensos, vientos destructivos y granizo de gran tamaño desde las llanuras del sur hasta el sur de la región de los Grandes Lagos.

De acuerdo con AP, las alertas de tornado se extendían desde Texas hasta Michigan. Más de dos millones de personas estaban bajo riesgo moderado de condiciones meteorológicas extremas en Illinois e Indiana, mientras que casi 22 millones enfrentaban un riesgo menor en una amplia zona que incluye Chicago, Fort Worth y Oklahoma City.

En el vecino estado de Indiana, un aparente tornado golpeó varias viviendas en Lake Village y dejó personas heridas, según informó el cabo de la Policía Estatal de Indiana, Eric Rot.

"Todavía estamos en modo de respuesta de emergencia", dijo.