Espaillat asegura más de $14.1 millones en fondos federales para proyectos comunitarios en El Bronx y Manhattan
Entre los proyectos destacados se encuentran mejoras en seguridad, educación y vivienda, con un enfoque en el bienestar de los residentes del distrito 13 de Nueva York
El congresista Adriano Espaillat anunció la asignación de más de 14.1 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos comunitarios en el Distrito Congresual 13 de Nueva York, como parte del paquete de gastos correspondiente al año fiscal 2026.
Según informó el legislador, los $14,132,000 en Fondos para Proyectos Comunitarios estarán dirigidos a iniciativas enfocadas en educación, seguridad pública, vivienda, infraestructura y programas sociales en comunidades de Harlem, el Bronx y el Alto Manhattan.
"Estas inversiones impulsan nuestra economía y marcan una diferencia real en la vida de muchas personas de nuestra comunidad", expresó Espaillat. "Me enorgullece haber luchado por recursos que tendrán un impacto profundo y que contribuirán a que nuestras comunidades sean más saludables, seguras y fuertes".
Proyectos destacados financiados
Como parte de la entrega de estos fondos, el congresista encabezó el martes la presentación de $850,000 para la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA) destinados a mejorar las medidas de seguridad del Centro Comunitario Jefferson, en East Harlem.
Además, este miércoles anunció la asignación de $1,031,000 para la organización We All Really Matter, con el objetivo de ampliar los servicios para víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica en el distrito.
Espaillat subrayó que cada uno de los proyectos financiados busca fortalecer el bienestar y la calidad de vida de los residentes del distrito.
"Cada uno de estos proyectos representa una inversión en la seguridad, el bienestar y el futuro de nuestros vecindarios. Continuaremos trabajando para asegurar recursos federales que fortalezcan nuestras comunidades", afirmó.
Entre las iniciativas que recibirán fondos federales figuran:
$3,150,000 para el CUNY Dominican Studies Institute, destinados a ampliar su capacidad de investigación y fortalecer sus archivos.
$2,000,000 para el City College of New York para rehabilitar y modernizar instalaciones de capacitación en el campus y la comunidad de Harlem.
$1,200,000 para el Bronx Community College destinados a la restauración del edificio de Tecnología Automotriz.
$820,000 para el Lehman College con el fin de mejorar el campo de atletismo y su accesibilidad.
$1,031,000 para la Liga Atlética de la Policía para operar centros juveniles enfocados en recreación, tutoría y prevención del delito.
$1,031,000 para We All Really Matter para ampliar los servicios a víctimas de violencia doméstica.
$850,000 para mejoras de seguridad en el Centro Comunitario Jefferson de NYCHA.
$850,000 para programas de iluminación energéticamente eficiente dirigidos a pequeñas empresas.
$850,000 para mejoras de eficiencia energética en la escuela PS 187.
$850,000 para la modernización del auditorio del Campus Educativo George Washington.
$500,000 para renovar los baños de la escuela PS 171.
$250,000 para renovar el patio y el área de juegos de la escuela PS 115.
$250,000 para mejorar la iluminación en áreas de servicio entre las calles 131 y 139.
$250,000 para renovar el vestíbulo del complejo de viviendas Amalgamated.
$250,000 para rehabilitar el garaje inferior de los complejos de viviendas Inwood Heights.
El congresista señaló que estos fondos también contribuirán a fortalecer programas gubernamentales clave, dinamizar la economía local y respaldar a las comunidades del distrito 13.