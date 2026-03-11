Espaillat asegura más de $14.1 millones en fondos federales para proyectos comunitarios en El Bronx y Manhattan

Adriano Espaillat en la entrega de fondos federales. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat anunció la asignación de más de 14.1 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos comunitarios en el Distrito Congresual 13 de Nueva York, como parte del paquete de gastos correspondiente al año fiscal 2026.

Según informó el legislador, los $14,132,000 en Fondos para Proyectos Comunitarios estarán dirigidos a iniciativas enfocadas en educación, seguridad pública, vivienda, infraestructura y programas sociales en comunidades de Harlem, el Bronx y el Alto Manhattan.

"Estas inversiones impulsan nuestra economía y marcan una diferencia real en la vida de muchas personas de nuestra comunidad", expresó Espaillat. "Me enorgullece haber luchado por recursos que tendrán un impacto profundo y que contribuirán a que nuestras comunidades sean más saludables, seguras y fuertes".

Proyectos destacados financiados

Como parte de la entrega de estos fondos, el congresista encabezó el martes la presentación de $850,000 para la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA) destinados a mejorar las medidas de seguridad del Centro Comunitario Jefferson, en East Harlem.

Además, este miércoles anunció la asignación de $1,031,000 para la organización We All Really Matter, con el objetivo de ampliar los servicios para víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica en el distrito.

Espaillat subrayó que cada uno de los proyectos financiados busca fortalecer el bienestar y la calidad de vida de los residentes del distrito.

"Cada uno de estos proyectos representa una inversión en la seguridad, el bienestar y el futuro de nuestros vecindarios. Continuaremos trabajando para asegurar recursos federales que fortalezcan nuestras comunidades", afirmó.

Entre las iniciativas que recibirán fondos federales figuran:

$3,150,000 para el CUNY Dominican Studies Institute, destinados a ampliar su capacidad de investigación y fortalecer sus archivos.

$2,000,000 para el City College of New York para rehabilitar y modernizar instalaciones de capacitación en el campus y la comunidad de Harlem.

$1,200,000 para el Bronx Community College destinados a la restauración del edificio de Tecnología Automotriz.

$820,000 para el Lehman College con el fin de mejorar el campo de atletismo y su accesibilidad.

$1,031,000 para la Liga Atlética de la Policía para operar centros juveniles enfocados en recreación, tutoría y prevención del delito.

$1,031,000 para We All Really Matter para ampliar los servicios a víctimas de violencia doméstica.

$850,000 para mejoras de seguridad en el Centro Comunitario Jefferson de NYCHA.

$850,000 para programas de iluminación energéticamente eficiente dirigidos a pequeñas empresas.

$850,000 para mejoras de eficiencia energética en la escuela PS 187.

$850,000 para la modernización del auditorio del Campus Educativo George Washington.

$500,000 para renovar los baños de la escuela PS 171.

$250,000 para renovar el patio y el área de juegos de la escuela PS 115.

$250,000 para mejorar la iluminación en áreas de servicio entre las calles 131 y 139.

$250,000 para renovar el vestíbulo del complejo de viviendas Amalgamated.

$250,000 para rehabilitar el garaje inferior de los complejos de viviendas Inwood Heights.

El congresista señaló que estos fondos también contribuirán a fortalecer programas gubernamentales clave, dinamizar la economía local y respaldar a las comunidades del distrito 13.