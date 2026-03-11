Adriano Espaillat anuncia fondos federales para sobrevivientes de violencia doméstica

El congresista Adriano Espaillat anunció la asignación de más de un millón de dólares en fondos federales para apoyar el trabajo de la organización comunitaria We All Really Matter (W.A.R.M.), dedicada a asistir a sobrevivientes de violencia doméstica y fortalecer los servicios para familias vulnerables en el distrito congresual NY-13 de Nueva York.

De acuerdo a un comunicado de prensa, los recursos forman parte de más de 14 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos comunitarios gestionados por el legislador, con el objetivo de ampliar programas de apoyo directo, intervención en crisis y acompañamiento a personas que enfrentan situaciones de violencia en el hogar.

"Me siento orgulloso de haber obtenido más de un millón de dólares en fondos federales para proyectos comunitarios para We All Really Matter (W.A.R.M.), con el fin de apoyar su labor de asistencia a sobrevivientes de violencia doméstica y fortalecer los servicios para familias en todo nuestro distrito", dijo el congresista Adriano Espaillat.

"Esta inversión ayuda a garantizar que quienes atraviesan una crisis tengan acceso a seguridad, apoyo y un camino claro para reconstruir sus vidas, mientras reforzamos una red comunitaria de protección, dignidad y esperanza para todos", agregó Espaillat.

Apoyo integral a sobrevivientes de violencia doméstica

La organización We All Really Matter es una entidad sin fines de lucro fundada en 2010 por la activista y sobreviviente de violencia doméstica Stephanie McGraw. La institución ofrece apoyo integral a víctimas y sobrevivientes a través de programas de intervención en crisis, planificación de seguridad, consejería, grupos de apoyo y asistencia para acceder a vivienda de emergencia y otros recursos esenciales.

Además de brindar acompañamiento emocional y social, la organización ayuda a las personas afectadas a navegar procesos legales, acceder a servicios de salud mental y obtener asistencia pública, con el objetivo de que puedan reconstruir sus vidas y alcanzar estabilidad a largo plazo.

"La violencia doméstica no es un problema aislado. Cada 32 minutos una mujer se convierte en víctima. Por eso aquí ofrecemos un santuario de sanación, esperanza y restauración para mujeres y niños. Caminamos junto a nuestras sobrevivientes en su proceso de sanar y reconstruir sus vidas, pero este trabajo no lo podemos hacer solos. Agradecemos profundamente el apoyo del congresista Adriano Espaillat, porque juntos podemos seguir ayudando a más familias en nuestro distrito y expandir estos servicios a más comunidades", expresó Stephanie McGraw, directora de We All Really Matter.

Expansión de servicios y programas comunitarios

A lo largo de los años, W.A.R.M. ha atendido miles de llamadas de emergencia, facilitado reubicaciones seguras para sobrevivientes y distribuido recursos y ayuda directa a familias afectadas por la violencia doméstica. También desarrolla talleres comunitarios y programas de concienciación para prevenir la violencia y promover comunidades más seguras.

Con esta inversión federal, se espera que la organización amplíe su alcance y fortalezca sus programas para continuar brindando apoyo a sobrevivientes y familias en todo el distrito congresual que representa Espaillat.