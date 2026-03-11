ICE detiene en Nashville a periodista que colaboraba con la cadena de noticias Univision

La periodista Estefany María Rodríguez Flores, colaboradora de Univision 42 Nashville y del medio en español Nashville Noticias, fue detenida el pasado 4 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un control de tráfico en esta ciudad, según informó CNN.

De acuerdo con un comunicado de Nashville Noticias, Rodríguez fue arrestada frente a un gimnasio mientras se encontraba con su esposo, Alejandro Medina. Tras la intervención, los agentes exigieron que la periodista fuera puesta bajo custodia y posteriormente la trasladaron a un centro de detención.

Rodríguez se unió al equipo de Nashville Noticias en 2022, donde ha cubierto temas sociales, familiares, de salud, policiales y de inmigración.

Medina relató a CNN que varios vehículos rodearon el automóvil en el que viajaban cuando ocurrió la detención. “Realmente no podíamos entender por qué nos estaban rodeando. Estamos realmente conmocionados”, afirmó.

Detalles del arresto

La periodista, nacida en Colombia, ingresó legalmente a Estados Unidos, según uno de sus abogados citado por la cadena. Su defensa también señaló que Rodríguez ha publicado artículos críticos sobre las prácticas del ICE y que el día previo a su arresto estaba cubriendo operativos de detención de inmigrantes.

Medina agregó que los agentes parecían tener información previa sobre la pareja, ya que sabían que él había nacido en Estados Unidos y que ambos habían iniciado el proceso para obtener la tarjeta de residencia.

Reacciones y apoyo institucional

El alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, reaccionó al caso en una declaración enviada a CNN, en la que destacó la labor de la periodista.

“Estefany Rodríguez trabajó para hacer de Nashville una comunidad mejor manteniéndonos informados. Es una periodista competente cuyo trabajo fomenta el entendimiento mutuo”, expresó. “Espero que el proceso legal dé como resultado un rápido regreso a su familia”.

Según su abogado, Joel Coxander, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención en Alabama. Hasta el sábado no había evidencia de que hubiese sido movida de ese lugar, aunque existe la posibilidad de que sea enviada a Luisiana.

Coxander también informó que un juez federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentar las razones de la detención, tras una petición de hábeas corpus presentada por la defensa.

Documentos judiciales citados por CNN indican que Rodríguez había recibido una carta del ICE el pasado 8 de enero solicitándole acudir a la oficina local de Nashville para completar trámites migratorios. Sin embargo, la cita no se llevó a cabo debido a una tormenta de hielo que obligó al cierre de la oficina.