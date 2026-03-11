Texas ejecuta a hombre condenado por matar a su novia y a su hijo de 8 años

Esta foto sin fecha, proporcionada por el Departamento de Justicia Penal de Texas, muestra a Cedric Ricks, condenado a muerte en Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de Texas fue ejecutado la noche del miércoles por apuñalar fatalmente a su novia y al hijo de ella en 2013, en un ataque en el que otro niño sobrevivió tras fingir estar muerto y que presenció la ejecución del condenado, informó la Associated Press (AP).

Cedric Ricks, de 51 años, fue declarado muerto a las 6:55 p.m. tras recibir una inyección letal del sedante pentobarbital en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Ricks había sido condenado por los asesinatos ocurridos en mayo de 2013 de Roxann Sánchez, de 30 años, y su hijo Anthony Figueroa, de 8 años, en un apartamento en Bedford, un suburbio del área de Dallas-Fort Worth.

Durante el ataque también fue apuñalado Marcus Figueroa, de 12 años en ese momento, quien recibió 25 heridas y fingió estar muerto para sobrevivir, de acuerdo con la Associated Press.

Disculpas de Ricks antes de la ejecución

Antes de morir, Ricks se disculpó con siete familiares de las víctimas que presenciaban la ejecución, especialmente con Marcus, quien observó el procedimiento desde detrás de un vidrio en la cámara de ejecución.

"Quiero decirles que lamento haberles quitado a Roxann y Anthony", dijo Ricks cuando el director le preguntó si tenía una declaración final. "Me alegra poder hablar con ustedes cara a cara".

El condenado también dirigió palabras al sobreviviente del ataque.

"Siempre pensé en ti y lamento haberte llevado a tu madre y a tu hermano. Odio que hayas tenido que pasar por eso, no me lo puedo imaginar, pero lamento mucho lo que hice y les deseo paz y felicidad, pero lo siento, es todo lo que puedo decir", dijo Ricks.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, añadió que esperaba encontrar a la mujer y a su hijo en el cielo y "decirles que lo siento cara a cara".

"Espero que se vayan en paz. De verdad. Lo siento", concluyó antes de que comenzara la inyección.

Detalles del ataque y arresto

Según Associated Press, tras administrarse el fármaco, Ricks respiró rápidamente varias veces, emitió ronquidos y sonidos de gorgoteo antes de quedar inmóvil y ser declarado muerto aproximadamente 30 minutos después.

Entre los testigos también estaban familiares de las víctimas, incluido el padrastro y el hermano de Sánchez, así como el padre, el hermano y la abuela de Anthony Figueroa. Ninguno expresó emociones durante el proceso y posteriormente se negaron a hablar con la prensa.

De acuerdo con los registros judiciales citados por Associated Press, la noche de los asesinatos Ricks discutía con Sánchez cuando los dos hijos de la mujer intentaron intervenir. Entonces tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a apuñalarla repetidamente.

Marcus Figueroa corrió a un armario e intentó llamar a la policía, pero después de matar a su hermano, Ricks también lo atacó. El niño sobrevivió al fingir estar muerto hasta que el agresor abandonó el apartamento.

El propio hijo de Ricks, Isaiah Ricks, que tenía entonces nueve meses, no resultó herido. El acusado huyó y posteriormente fue arrestado en Oklahoma.

Juicio y apelaciones

Durante el juicio por asesinato capital, Ricks declaró que tenía problemas de ira y que reaccionó mientras discutía con la víctima.

"Para explicar mi rabia, estaba molesto. Las cosas pasan. No sé. No sé. No sé. Ojalá pudiera traerlos de vuelta, ahora mismo", dijo entonces.

El mismo día de la ejecución, la Supreme Court of the United States rechazó su última apelación sin emitir comentarios. Sus abogados argumentaban que la fiscalía había violado sus derechos constitucionales al excluir posibles jurados por motivos raciales.

La Texas Attorney General's Office sostuvo que los registros judiciales demostraban que las decisiones de selección del jurado fueron "neutrales en cuanto a la raza" y que los tribunales inferiores ya habían determinado que no hubo discriminación.

A principios de la semana, la Texas Board of Pardons and Paroles también rechazó la solicitud de Ricks de conmutar su sentencia o concederle un aplazamiento de 90 días.

Según Associated Press, Ricks fue la segunda persona ejecutada este año en Texas y la sexta en todo Estados Unidos. Históricamente, Texas ha realizado más ejecuciones que cualquier otro estado del país.

La ejecución del recluso Charles "Sonny" Burton, programada para el jueves en Alabama, fue suspendida después de que la gobernadora Kay Ivey conmutara su pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Burton había sido condenado por un tiroteo mortal durante un robo en 1991, aunque no fue quien disparó.