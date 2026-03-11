Más de 73, 000 inmigrantes detenidos en EE. UU.; la mayoría enfrenta la deportación sin abogado

El programa Americans for Immigrant Justice brinda asistencia y representación legal de manera gratuita a los inmigrantes detenidos por autoridades estadounidenses. ( DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA )

Más de 73,00 inmigrantes se encuentran actualmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, el nivel más alto registrado, mientras que la mayoría enfrenta procesos de deportación sin representación legal, según datos presentados por organizaciones que brindan asistencia jurídica a personas detenidas.

Durante un encuentro con periodistas internacionales que participan en el Programa de Cobertura de Inmigración organizado por InquireFirst y el Departamento de Estado de Estados Unidos, especialistas explicaron cómo funcionan los programas de defensa legal para inmigrantes detenidos y las estadísticas que reflejan la magnitud del problema.

Uno de esos programas es Americans for Immigrant Justice (AIJ), una organización sin fines de lucro con sede en Miami que ofrece representación legal gratuita a inmigrantes de bajos recursos.

Defensa legal gratuita para inmigrantes detenidos

Andrés González, encargado de comunicaciones de la organización, explicó que la institución ha brindado asistencia durante tres décadas a personas que no pueden pagar un abogado.

"Somos una organización sin fines de lucro que ofrece representación legal gratuita a inmigrantes de bajos recursos. En 30 años hemos ayudado a más de 175 mil personas provenientes de más de 100 países", indicó.

El equipo de abogados de AIJ trabaja en los siete centros de detención migratoria del estado de Florida, atendiendo casos de adultos, familias y menores.

Uno de los programas más importantes, según González, es el de defensa de niños migrantes.

"Ningún niño debería enfrentar solo un tribunal de inmigración", señaló, al explicar que muchos menores llegan sin acompañantes y deben presentarse ante un juez en un idioma que no conocen y sin asesoría legal.

La mayoría enfrenta la deportación sin abogado

Los datos presentados por la organización muestran que la falta de representación legal es uno de los principales problemas del sistema migratorio.

De acuerdo con cifras citadas durante la presentación:

El 76 % de los inmigrantes con órdenes de deportación en Estados Unidos no tiene abogado.

En Florida, el 73 % de las personas con casos pendientes en tribunales migratorios carece de representación legal.

Más de 3.4 millones de casos están pendientes en tribunales de inmigración en todo el país.

Según estudios citados por la organización, los inmigrantes que cuentan con representación legal tienen hasta 10.5 veces más probabilidades de ganar su caso.

Aumento de detenciones migratorias

Las cifras también reflejan un aumento significativo de la detención migratoria en Estados Unidos.

Desde diciembre de 2024, el número de personas detenidas ha aumentado un 75 %, mientras que los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales crecieron en un 2,450 %, según datos del American Immigration Council.

Florida se ha convertido además en uno de los principales escenarios de la política migratoria.

Florida es el segundo estado con más arrestos migratorios, solo superado por Texas.

Miami-Dade es el condado con mayor número de residentes con casos pendientes en tribunales de inmigración en todo el país.

Haitianos y centroamericanos entre los grupos más afectados

El abogado Paul Chávez, director del programa de litigio de Americans for Immigrant Justice, explicó que una parte importante de los casos involucra a comunidades con estatus migratorio temporal.

"En Estados Unidos hay alrededor de 330,000 haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS), y solo en Miami viven cerca de 15 mil", señaló.

También mencionó que más de 7,000 hondureños en la región cuentan con este mismo estatus, lo que evidencia la magnitud de las comunidades que dependen de los procesos migratorios en tribunales.

Chávez indicó que el trabajo de la organización incluye litigios estratégicos para cambiar el sistema, además de la defensa directa de inmigrantes.

"El trabajo de impacto busca cambios sistémicos. Mientras otros programas ayudan directamente a las personas detenidas, nosotros tratamos de ir más arriba en el sistema para identificar qué está provocando esos problemas", explicó.

Universidades también apoyan la defensa migratoria

La asistencia legal también proviene del ámbito académico. Durante el encuentro, el profesor Juan Carlos Gómez, director de la Clínica de Derechos Humanos y Migración de la Universidad Internacional de Florida (FIU), explicó que muchas universidades participan en proyectos similares.

El especialista señaló que más del 68 % de las personas en procesos de deportación no tiene representación legal, lo que genera desventajas significativas frente al sistema judicial.

"Uno de los problemas más graves es que no hay suficientes abogados ni organizaciones que puedan representar a todas las personas que enfrentan estos procesos", afirmó.

El profesor también advirtió que la falta de información y la desinformación llevan a muchos inmigrantes a tomar decisiones equivocadas durante sus procesos.

"Muchas personas firman documentos sin entender lo que están firmando o reciben asesoría incorrecta, lo que puede acelerar su deportación", explicó.

Un sistema migratorio bajo presión

Las organizaciones y académicos coincidieron en que el sistema migratorio estadounidense enfrenta una presión creciente debido al número de casos acumulados y a la falta de reformas legales en décadas.