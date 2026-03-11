Contador de Epstein testifica ante el Congreso sobre su fortuna y vínculos con millonarios

El contador de Jeffrey Epstein, Richard Kahn durante su entrada a la comparecencia frente a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El excontador del fallecido financiero Jeffrey Epstein compareció ante legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para explicar el origen de su fortuna y sus relaciones con influyentes empresarios, en el marco de una investigación sobre su red de tráfico sexual, informó la Associated Press (AP).

Richard Kahn, quien trabajó durante años con Epstein y actualmente es albacea de su patrimonio, declaró a puerta cerrada en el Capitolio ante el Comité de Supervisión de la Cámara, según reportó la Associated Press.

Durante su testimonio aseguró que nunca vio pruebas directas de los abusos sexuales cometidos por el financiero, pero ofreció detalles sobre cómo acumuló su riqueza.

Epstein, quien murió en 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual, amasó cientos de millones de dólares durante dos décadas y mantuvo relaciones con algunas de las figuras más ricas e influyentes del mundo, de acuerdo con AP.

El presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, afirmó que el contador explicó que creía que Epstein generaba su fortuna ofreciendo asesoría fiscal y planificación financiera.

"Kahn creía que Epstein se enriquecía como asesor fiscal y planificador financiero", declaró el representante James Comer.

Los legisladores buscan entender cómo el financiero pudo operar durante años mientras cometía abusos contra menores.

"La red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein no habría sido posible sin Richard Kahn, quien administró el dinero de Epstein durante años y autorizó los pagos, incluidos los pagos a las víctimas y sobrevivientes", dijo el representante James Walkinshaw, demócrata por Virginia.

Añadió que Kahn aseguró no recordar detalles de algunas transacciones y comunicaciones que se le preguntaron.

Relaciones financieras y vínculos de Epstein

Kahn ha reiterado que desconocía los abusos sexuales y que nunca vio a las víctimas del financista.

Durante la comparecencia, Comer también indicó que los legisladores confirmaron que Epstein recibió grandes sumas de dinero de varios empresarios y financieros, entre ellos el exejecutivo minorista Les Wexner, el gestor de fondos Glenn Dubin, el empresario tecnológico Steven Sinofsky, el inversor Leon Black y miembros de la familia Rothschild, según Associated Press.

Ninguna de estas personas ha sido acusada de irregularidades en relación con Epstein, aunque legisladores demócratas han señalado que cualquier vínculo con el financiero debería ser examinado.

Kahn también declaró que Epstein tenía conexiones financieras con Ehud Barak, quien fue primer ministro de Israel entre 1999 y 2001. Barak no ha sido acusado de delitos y ha dicho anteriormente que lamenta su amistad con Epstein.

Comer señaló además que el comité revisó más de 40,000 documentos obtenidos mediante citaciones a JPMorgan Chase y Deutsche Bank, instituciones financieras que mantuvieron vínculos con Epstein.

Según el legislador, el financiero estaba relacionado con al menos 64 entidades comerciales.

El presidente Donald Trump ha negado cualquier conducta indebida en relación con Epstein. Comer dijo que Kahn afirmó no haber presenciado transacciones financieras entre ambos.

"La investigación tiene como objetivo llevar la verdad al pueblo estadounidense, tratar de averiguar cómo falló el gobierno y responder las preguntas que todos tenemos", dijo Comer