American Airlines anuncia nuevos vuelos directos entre Filadelfia y Santiago desde mayo

Aviones de American Airlines en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea estadounidense American Airlines anunció el lanzamiento de un nuevo servicio directo entre Filadelfia y Santiago de los Caballeros, que comenzará a operar el 21 de mayo de 2026 con cuatro frecuencias semanales.

Esta será la primera vez desde 2022 que los pasajeros podrán volar sin escalas entre la ciudad estadounidense y Santiago, según destacaron medios estadounidenses. El anuncio también fue confirmado esta semana por el Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL), que comunicó el regreso de la ruta para la temporada de verano.

En un video publicado en Instagram, que ha superado las 20,000 visualizaciones, el aeropuerto destacó que la decisión responde a solicitudes constantes de los usuarios.

"¡Santiago ha vuelto! A partir del 21 de mayo American lanza un servicio sin escalas entre PHL y Santiago", escribió la terminal aérea en sus redes sociales.

Otras novedades

Además del nuevo vuelo, la aerolínea informó que ampliará su servicio desde Filadelfia hacia Santo Domingo, reanudando sus vuelos diarios de temporada un mes antes de lo previsto, también a partir del 21 de mayo.

"Como aerolínea local de Filadelfia, nos enorgullecemos del sólido servicio internacional que ofrecemos a nuestros clientes a destinos populares en todo el mundo, y sabemos que el Caribe es un destino muy popular para las vacaciones de verano", afirmó Lakshman Amaranayaka, vicepresidente de Operaciones de American Airlines en Filadelfia.

"Esperamos servir a nuestros clientes este verano, ya sea que planeen disfrutar de las playas, la cultura y la aventura de primera clase de la República Dominicana o de cualquiera de los 120 destinos que ofrecemos directamente desde Filadelfia", añadió.

Los boletos para los nuevos vuelos a Santiago y el servicio ampliado hacia Santo Domingo ya están disponibles en el portal de la aerolínea.

American Airlines también operará durante el verano dos vuelos diarios entre Filadelfia y Punta Cana, utilizando aeronaves Airbus A321 y Boeing 737. En el caso de Santo Domingo, el servicio diario se realizará a bordo de aviones Airbus A321.

American opera actualmente más de 6,000 vuelos diarios a más de 350 destinos en más de 60 países y atiende a más de 200 millones de clientes al año.