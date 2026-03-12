Congreso bloquea propuesta para financiar DHS mientras crecen las filas en aeropuertos de EE. UU.

Senadores demócratas y republicanos manifestaron este miércoles su frustración ante la falta de avances para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una paralización que ya provoca largas filas en aeropuertos de todo Estados Unidos y que podría empeorar a medida que el estancamiento político entra en su cuarta semana.

El cierre parcial comenzó el 14 de febrero y sigue sin resolverse debido a profundas diferencias entre ambos partidos sobre la política migratoria y las operaciones de las agencias encargadas de aplicarla.

Durante un debate de aproximadamente una hora en el pleno del Senado, demócratas y republicanos bloquearon mutuamente sus propuestas para financiar temporalmente el departamento mientras continúan las negociaciones.

Los demócratas indicaron que estarían dispuestos a aprobar fondos para gran parte del DHS, pero no para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sin cambios en sus operaciones. Por su parte, los republicanos calificaron varias de esas demandas como inviables.

"Estamos en una negociación. Sin embargo, no estamos cerca de llegar a un acuerdo", afirmó el senador Brian Schatz, demócrata por Hawái, quien aseguró que el debate dejó de ser político tras los recientes hechos violentos relacionados con la aplicación de las leyes migratorias.

Schatz añadió que muchos legisladores no están dispuestos a proporcionar más recursos a una agencia cuyas acciones consideran que generan inseguridad entre los ciudadanos.

En respuesta, algunos republicanos reafirmaron su rechazo a limitar las facultades de las autoridades migratorias. "Seamos claros: no vamos a hacer nada, absolutamente nada, que limite la capacidad de ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración", dijo el senador Eric Schmitt, republicano por Misuri.

El Congreso logró aprobar este año 11 de los 12 proyectos de ley de asignaciones federales, tras el cierre gubernamental más largo en la historia reciente del país. El único pendiente es el correspondiente al Departamento de Seguridad Nacional.

Entre los cambios que impulsan los demócratas se incluyen prohibir las operaciones de ICE en lugares sensibles como escuelas e iglesias, permitir investigaciones independientes sobre presuntas irregularidades, exigir órdenes firmadas por jueces para ingresar por la fuerza a viviendas privadas y obligar a los agentes a portar identificación visible y retirar el uso de mascarillas durante operativos.

Llamado a más negociaciones

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, aseguró que su partido ha presentado varias propuestas a los demócratas y señaló que la última oferta de la Casa Blanca sobre la financiación del DHS fue enviada hace casi dos semanas sin recibir respuesta.

"Para llegar a un acuerdo normalmente ambas partes deben sentarse a negociar", afirmó Thune, quien sostuvo que los demócratas han rechazado esas conversaciones.

La senadora Patty Murray, demócrata por Washington y principal representante de su partido en el Comité de Asignaciones del Senado, respondió que los contactos han continuado, pero que no se trata de "negociaciones reales" si la Casa Blanca no participa directamente.

Murray también dijo que necesita garantías de que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, no invalidará un eventual acuerdo alcanzado por los legisladores.

El Departamento de Seguridad Nacional ha desempeñado un papel central en las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Bajo su administración, el número de arrestos y detenciones realizados por ICE cada mes ha aumentado significativamente, lo que ha generado críticas de legisladores demócratas y de algunos republicanos que piden un enfoque más "estratégico".

A comienzos de este año, negociadores de ambos partidos habían alcanzado un acuerdo preliminar para financiar el DHS que incluía recursos para capacitación en desescalada y 20 millones de dólares para equipar a los agentes de inmigración con cámaras corporales. Sin embargo, ese pacto se derrumbó tras el tiroteo ocurrido en Minneapolis que involucró a Alex Pretti.

Propuestas y rechazos

En medio del estancamiento, Murray volvió a presentar una propuesta para financiar todo el DHS excepto ICE y CBP, pero los republicanos la rechazaron.

Por su parte, la senadora republicana Katie Britt, de Alabama, propuso financiar todo el departamento durante dos semanas para permitir que los empleados federales reciban su salario mientras continúan las negociaciones. Esa iniciativa fue bloqueada por los demócratas.