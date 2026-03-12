Buscan a un hombre por golpear a otro con una olla y arrojarlo por unas escaleras en el Bronx

Imagen compartida por los detectives del sospechoso de brutal ataque en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) busca a un hombre acusado de golpear a otro con una olla y arrojarlo por unas escaleras, dejándolo en estado crítico.

De acuerdo con medios neoyorquinos, el incidente se registró en el interior de un edificio de apartamentos ubicado en 6 West 190 St., en Fordham, poco antes de las 6:30 de la mañana del martes 11 de marzo.

Según el relato policial, el sospechoso tuvo una discusión verbal con un hombre de 32 años que se tornó violenta. El agresor empujó a la víctima por las escaleras dentro del edificio y, cuando el altercado se extendió al exterior, lo empujó por otro tramo de escaleras de piedra fuera de la vivienda.

Además de empujarlo por las escaleras, el hombre atacó a la víctima repetidamente con una olla y le propinó puñetazos y patadas. Poco después de la agresión, el sospechoso huyó a pie hacia el oeste por la calle 190. El incidente fue reportado al Precinto 52.

La víctima al Hospital St. Barnabas, donde se encontraba en condición crítica pero estable.

Fuentes familiarizadas con la investigación dijeron que la víctima resultó tan gravemente herida que la policía aún no ha podido determinar qué provocó el brutal ataque y por ahora se basa en el testimonio de testigos. La investigación continúa en curso.

Piden ayuda para atrapar al sospechoso

La policía describió al sospechoso como un hombre de complexión delgada, con el cabello trenzado y vello facial. Fue visto por última vez con una camisa negra, jeans negros y zapatillas blancas.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente o el paradero del sospechoso puede llamar a Crime Stoppers al 800-577-TIPS (para español, marque 888-57-PISTA). También puede enviar pistas en línea en crimestoppers.nypdonline.org o a través de X (anteriormente Twitter) en @NYPDTips. Todas las llamadas y mensajes se mantienen confidenciales.