Dominicanos detenidos en muro fronterizo de Texas: 28 en lo que va del año fiscal

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó que 28 ciudadanos dominicanos han sido detenidos en lo que va del actual año fiscal, que inició en septiembre de 2025 hasta la fecha, cuando intentaban ingresar de forma irregular al país por la frontera sur, específicamente en el sector del Valle del Río Grande, en Texas.

La información fue ofrecida por Rod Kise, vocero público de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en ese sector, durante un recorrido con periodistas internacionales que participan en el Programa de Cobertura de Inmigración en Estados Unidos, organizado por InquireFirst y el Departamento de Estado estadounidense.

Disminución de detenciones de dominicanos en la frontera sur

Kise explicó que las detenciones de dominicanos en esta zona han disminuido respecto al año fiscal anterior, cuando casi 400 ciudadanos de República Dominicana fueron arrestados en la frontera tras intentar ingresar por la llamada "vuelta por México".

"En este año fiscal llevamos 28 dominicanos detenidos, de los cuales tres pertenecían a familias y 25 eran adultos solos, mientras que no se ha registrado ningún menor no acompañado", detalló el funcionario.

El vocero indicó que en 2025 las cifras fueron considerablemente mayores, incluyendo 101 personas que formaban parte de grupos familiares, 27 adultos solos y 16 menores no acompañados, lo que elevó significativamente el número total de dominicanos interceptados en la frontera.

Perfil y cifras de migrantes detenidos en el Valle del Río Grande

Según estadísticas oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la nacionalidad de los migrantes detenidos en el sector del Valle del Río Grande, en Texas, muestra una fuerte predominancia de ciudadanos mexicanos.

De acuerdo con el informe correspondiente al año fiscal 2026 hasta la fecha (FYTD), se han registrado 5,832 encuentros o detenciones en la frontera suroeste, de los cuales 2,970 corresponden a ciudadanos de México, lo que representa el grupo más numeroso entre los migrantes interceptados por la Patrulla Fronteriza en esta región.

Las cifras también reflejan una presencia significativa de migrantes provenientes de Guatemala, con 879 detenciones; Honduras, con 581; y El Salvador, con 276, además de 1,126 personas clasificadas dentro de la categoría de "otros países", que incluye nacionalidades de distintas regiones del mundo.

Estos datos evidencian que, aunque los países de Centroamérica continúan teniendo una presencia importante en los flujos migratorios hacia la frontera sur de Estados Unidos, también se mantiene una diversidad creciente de nacionalidades entre los migrantes que intentan ingresar de manera irregular por el sector del Valle del Río Grande.

Según Kise, tras ser detenidos en el muro fronterizo o en zonas cercanas al río Bravo, los migrantes son trasladados a centros de procesamiento en McAllen, donde las autoridades realizan verificaciones biométricas y análisis de su estatus migratorio.

"Tratamos de procesarlos en un periodo de hasta 72 horas antes de determinar si serán repatriados o enviados a otro procedimiento migratorio", explicó.

El funcionario advirtió que muchos migrantes intentan cruzar la frontera en repetidas ocasiones, ya que algunos solo son detenidos y posteriormente deportados.

"Hay personas que hemos detenido 10 o hasta 15 veces, porque vuelven a intentar entrar después de ser enviados a su país", afirmó.

Kise también señaló que las naciones con mayor número de detenciones en esta región siguen siendo México, Honduras y Guatemala, mientras que dominicanos y ciudadanos de otros países representan una proporción menor.

El portavoz reiteró el llamado a los migrantes a no confiar en las redes de tráfico de personas que operan en la frontera.

"No crean nada de lo que dicen los coyotes. Ellos solo quieren su dinero y muchas veces abandonan a las personas en el camino si no pueden continuar", sostuvo.

El funcionario agregó que los migrantes que intentan ingresar ilegalmente pueden enfrentar prohibiciones de entrada a Estados Unidos de al menos cinco años, que pueden extenderse hasta diez años o incluso de por vida en casos de reincidencia.