Cierre del DHS provoca largas filas en aeropuertos y preocupa al sector empresarial

Pasajeros caminan en un aeropuerto de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya comienza a sentirse con fuerza en los aeropuertos de Estados Unidos, donde la escasez de personal de seguridad ha provocado largas filas y retrasos para miles de pasajeros.

Aunque la gran mayoría de los más de 260,000 empleados del DHS continúa trabajando, muchos lo hacen sin recibir salario. Es la segunda vez en pocos meses que enfrentan esta situación, luego del cierre gubernamental récord de 43 días registrado el otoño pasado.

Uno de los efectos más visibles del impasse político es la falta de personal en los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargada de las revisiones de seguridad en los aeropuertos.

Impacto en aeropuertos de Estados Unidos

El impacto fue especialmente notable en el aeropuerto secundario de Houston, donde los viajeros enfrentaron filas de más de tres horas durante gran parte del domingo y el lunes. En otros aeropuertos importantes, como los de Nueva Orleans y Atlanta, los pasajeros también reportaron esperas superiores a una hora para pasar los controles de seguridad.

El DHS responsabilizó a los demócratas por la paralización del financiamiento del departamento.

En una publicación en redes sociales el miércoles, la agencia afirmó que el cierre "ha provocado filas de seguridad de horas en aeropuertos de todo el país", lo que ha hecho que muchos estadounidenses pierdan vuelos durante el período de vacaciones de primavera.

Reacciones del sector empresarial

La situación también genera preocupación en el sector empresarial por el impacto económico que podrían tener los retrasos en los viajes. La Cámara de Comercio de Estados Unidos instó al Congreso a aprobar con rapidez un proyecto de ley de financiación para reabrir plenamente el departamento y evitar mayores interrupciones.

"Bloquear la financiación operativa y los cheques de pago de quienes nos ayudan a viajar con seguridad es un error y tensiona el sistema de viajes aéreos", afirmó Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo y director de políticas del grupo empresarial.

El cierre del DHS continúa en medio de un fuerte desacuerdo político en el Congreso sobre el financiamiento del departamento y las políticas de aplicación de la ley migratoria.