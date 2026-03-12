Estudiantes del Puntacana International School participan en entrenamiento espacial en la NASA

Estudiantes del Puntacana International School en las instalaciones de la NASA. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de estudiantes del Puntacana International School (PCIS) participó del 3 al 9 de marzo en el Astronaut Training Experience (ATX) del Kennedy Space Center, un programa educativo diseñado para entrenar a jóvenes como la próxima generación de exploradores espaciales.

La iniciativa permitió a estudiantes de 4.º, 5.º, 6.º y 8.º grado vivir una experiencia inmersiva centrada en el desarrollo de competencias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

A través de simulaciones avanzadas y retos prácticos, practicaron habilidades como el acoplamiento de naves, la navegación en terreno marciano y caminatas espaciales en entornos de microgravedad simulada con tecnología utilizada por la NASA, señala una nota de prensa.

Durante tres días formaron parte de la misión MARS Base Camp, donde participaron en actividades de operaciones de lanzamiento, operaciones en Marte y ejercicios en microgravedad. Además, realizaron experimentos similares a los que llevan a cabo los astronautas y desarrollaron aplicaciones de programación y robótica.

Previo al viaje, los estudiantes completaron un mes de preparación académica con sesiones orientadas a fortalecer sus conocimientos científicos y su interés en áreas como robótica, aeronáutica, mecánica espacial, diseño de rovers y botánica espacial.

Durante la visita también realizaron el Kennedy Space Center Tour, que incluyó simuladores de despegue y microgravedad, plataformas de lanzamiento utilizadas por NASA y SpaceX, el Vehicle Assembly Building y el histórico Space Shuttle Atlantis, además de conocer la historia de las misiones Apollo program.

"Programas como el ATX representan una plataforma extraordinaria para que nuestros estudiantes exploren áreas STEM, desarrollen pensamiento crítico, creatividad y colaboración", afirmó Jossette Cuello, directora del PCIS.

Esta es la primera vez que el colegio participa en el programa, organizado en colaboración con otro centro educativo de la República Dominicana para promover el aprendizaje conjunto y el intercambio de ideas entre estudiantes interesados en la ciencia y la tecnología.

Sobre Puntacana International School

Puntacana International School (PCIS) es una institución educativa debidamente acreditada por el New England Association of Schools and Colleges (NEASC) y el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y se destaca por su compromiso con la excelencia educativa.

El colegio ofrece un currículo en español alineado con los programas oficiales del Minerd, mientras que en inglés sigue los Common Core State Standard. Además, en ciencias, se adhiere a los Next Generation Science Standards (NGSS), adoptados por las principales escuelas internacionales.

Fue fundado en el año 2000 por Grupo Puntacana con el objetivo de brindar oportunidades educativas a la comunidad de Punta Cana. PCIS ofrece a sus estudiantes la posibilidad de alcanzar la excelencia académica y moral a través de una educación de alta calidad que fomenta el desarrollo de inquietudes socio-ecológicas, liderazgo y espíritu emprendedor.

