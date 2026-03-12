FBI investiga ataque a sinagoga en Michigan como violencia dirigida contra la comunidad judía

Autoridades del orden en respuesta a una llamada tras ataque a una sinagoga en Detroit, Michigan. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre armado murió tras estrellar su vehículo contra una sinagoga en el estado de Michigan, en un ataque que el Federal Bureau of Investigation (FBI) calificó como un "acto de violencia dirigido contra la comunidad judía", informaron autoridades el jueves, según reportó la Associated Press (AP).

El incidente ocurrió en el Temple Israel, una de las sinagogas reformistas más grandes de Estados Unidos, ubicada en West Bloomfield Township, en las afueras de Detroit.

La agente especial a cargo de la oficina del FBI en Detroit, Jennifer Runyan, describió el ataque como "profundamente perturbador y trágico" y confirmó que la agencia lidera la investigación.

La agencia considera el crimen un "acto de violencia selectivo contra la comunidad judía", declaró en una conferencia de prensa el jueves. Los investigadores aún no han determinado el motivo.

Por su parte, el sheriff del condado de Oakland, Mike Bouchard, explicó que las autoridades siguen analizando las circunstancias del hecho.

Detalles confirmados del ataque en Temple Israel

"La investigación tendrá que determinar qué impulsó a esta persona a actuar", dijo Bouchard.

Según las autoridades citadas por la Associated Press, el atacante estrelló su vehículo contra el edificio y este se incendió después del impacto, avanzando por uno de los pasillos mientras el personal de seguridad respondía a la amenaza.

Bouchard señaló que ninguno de los empleados de la sinagoga ni los maestros y los 140 niños que estaban en el centro de educación temprana del templo resultaron heridos.

"Según mi visión del video, él estaba caminando con un propósito por el pasillo", dijo Bouchard.

Un agente de seguridad fue golpeado por el vehículo y perdió el conocimiento, aunque no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida. Además, unos 30 agentes recibieron atención médica por inhalación de humo, de acuerdo con la Associated Press.

El jefe de policía de West Bloomfield, Dale Young, indicó que el personal de seguridad del templo logró detener al atacante.

"Los oficiales de seguridad de Temple se enfrentaron al individuo y neutralizaron la amenaza".

El sospechoso fue encontrado muerto dentro del vehículo, confirmó Bouchard.

La rabina del templo, Arianna Gordon, agradeció al equipo de seguridad, a los agentes del orden y al personal del centro infantil por evacuar a los niños y reunirlos con sus familias, calificándolos como las "verdaderas estrellas de rock del día".

Tras el ataque, varios padres acudieron al templo para recoger a sus hijos, mientras otras familias se reunieron en un centro comunitario judío cercano.

Una de las madres, Allison Jacobs, cuya hija de 18 meses asiste a la guardería del templo, relató que recibió un mensaje tranquilizador de una maestra incluso antes de saber lo ocurrido.

"No tengo palabras. Estaba en shock total", declaró a la AP. "Esperaba que fuera una noticia falsa".

Jacobs agregó que, pese a la violencia que se vive en el mundo, nunca imaginó que algo así ocurriría cerca de su familia.

"Nunca piensas que esto te va a pasar", dijo. "Pero sé que es... es terrible. Esta mañana estaba de luto por la pérdida de la escuela que fue atacada en Irán".

De acuerdo con la Associated Press, las sinagogas en varios países han reforzado la seguridad desde que United States e Israel iniciaron ataques militares contra Iran el pasado 28 de febrero.

Reacciones y medidas tras el incidente

Las autoridades estadounidenses también han advertido sobre posibles amenazas. El FBI señaló recientemente que agentes iraníes podrían planear ataques con drones contra objetivos en California, mientras que otros incidentes violentos han ocurrido en diferentes países.

El presidente Donald Trump dijo que fue informado sobre el ataque y lo calificó como "algo terrible".

El director ejecutivo de la Jewish Federation of Detroit, Steven Ingber, lamentó que las organizaciones judías deban prepararse para situaciones de este tipo.

"Me encantaría decir que estoy sorprendido, pero no lo estoy", dijo durante una conferencia de prensa.

Añadió: «Esto no nos cambiará. Esto no nos detendrá y seguiremos adelante».

El ataque también evocó recuerdos de episodios violentos previos contra lugares de culto en Estados Unidos.

"Esto es desgarrador", declaró la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz".

El rabino Jeffrey Myers, sobreviviente del ataque a la sinagoga Tree of Life Synagogue en Pittsburgh en 2018, afirmó que el incidente demuestra nuevamente los efectos del odio.

"Perdemos nuestra humanidad cuando buscamos la violencia como solución", dijo Myers. "Nadie debería vivir con miedo por ser quien es"