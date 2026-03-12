Pasajero rescata a veterano de 83 años tras ser empujados a las vías del metro de Nueva York

Nueva York, NY, EE.UU. - 8 de julio de 2022: Los pasajeros esperan el tren en el andén de la calle 86 y la estación de metro de Lexington en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un pasajero del metro de Nueva York protagonizó un acto de valentía al rescatar a un veterano de la Fuerza Aérea de 83 años después de que ambos fueran empujados a las vías en una estación del Upper East Side, en un ataque que las autoridades califican como no provocado.

El hecho ocurrió poco antes del mediodía del domingo en la estación Lexington Avenue–63rd Street, en Manhattan. Según la fiscalía, el sospechoso, identificado como Bairon Hernández, de 34 años, se acercó a los dos hombres y los empujó hacia las vías del tren.

Tras la caída, Jhon Peña, de 30 años, logró sobreponerse al impacto y ayudó al veterano Richard Williams a salir de las vías junto con otros pasajeros, apenas segundos antes de que llegara un tren.

La hija del veterano, Debbie Williams, agradeció el gesto del joven. "Él ayudó a mi papá a salir de allí. Fue el primero que cayó y aun así ayudó a mi padre junto con otras personas", expresó.

Reacciones y estado de salud de las víctimas tras el incidente

Peña resultó con lesiones en el hombro y la rodilla y fue trasladado al Hospital Jamaica para recibir atención médica, según reportó el New York Post.

Williams, un mecánico de aviones retirado de la Fuerza Aérea que posteriormente fundó una empresa de materiales antibalas, sufrió heridas mucho más graves y permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.

De acuerdo con la fiscalía de Queens, el veterano presenta muerte cerebral, aunque su familia sigue a la espera de cualquier cambio en su estado.

"Mi padre no está nada bien. No hay cambios y la situación no parece prometedora", dijo Debbie Williams.

El incidente quedó registrado en un video que muestra al presunto agresor caminando por el andén después de empujar a ambos hombres. En las imágenes también se observa a un testigo que intenta sujetarlo brevemente antes de asistir a las víctimas.

La madre de Peña, Claudia Peña, afirmó que el episodio ha afectado emocionalmente a su hijo. "Fue muy angustiante para él sacar al señor Williams de las vías y no poder hacer nada más", señaló.

La policía arrestó a Hernández la madrugada del martes en un albergue para personas sin hogar en Brooklyn. El hombre fue acusado de agresión grave y compareció ante un tribunal el miércoles por la noche, donde se le impuso una fianza de 100,000 dólares en efectivo o 300,000 dólares.

Durante la audiencia, la jueza determinó que el acusado representa un alto riesgo de fuga.

Según los fiscales, Hernández se encuentra en el país sin estatus migratorio legal y posee antecedentes por ingreso ilegal a Estados Unidos en Nueva Jersey y reingreso ilegal en Texas. Su abogado defensor, Michael Papson, afirmó que su cliente "niega vehementemente" las acusaciones.

Acciones legales y antecedentes del sospechoso Bairon Hernández

La familia de Williams, quien celebró recientemente su 55 aniversario de bodas y había superado un cáncer de próstata meses atrás, expresó su indignación por el ataque y pidió que el responsable enfrente las consecuencias.

"Solo quiero que viva y que responda por lo que hizo", declaró otra de sus hijas, Diane Williams.