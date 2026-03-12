×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tiroteo en universidad de Virginia
Tiroteo en universidad de Virginia

Tiroteo en universidad de EE. UU. deja dos heridos y el atacante muerto

Las autoridades informaron que las clases fueron suspendidas tras el incidente, mientras las víctimas fueron trasladadas al hospital

    Expandir imagen
    Tiroteo en universidad de EE. UU. deja dos heridos y el atacante muerto
    Norfolk, Virginia - Estados Unidos - 14 de octubre de 2022: Signo de la antigua universidad de Dominion.
    (SHUTTERSTOCK)

    Dos personas resultaron heridas el jueves en un tiroteo en una universidad del estado de Virginia, sur de Estados Unidos, en el que murió el atacante, según informó la institución.

    La Universidad Old Dominion afirmó en un comunicado que un hombre armado abrió fuego en un edificio en el campus en Norfolk, momento en el que hirió a dos personas. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.

    La institución indicó que la policía y personal de emergencia "respondieron de inmediato" y "el atacante falleció".

    Respuesta de la policía y medidas tomadas

    • Las clases fueron suspendidas por el resto del día.

    Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones incluso para comprar rifles de estilo militar son laxas.

    Leer más
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.