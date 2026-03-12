Policía responde a reporte de tirador activo en una sinagoga cerca de Detroit

Detroit, MI, USA - 22/04/2025: Foto de primer plano de un patrullero del Departamento de Policía de Detroit en Michigan, que muestra las marcas oficiales y el diseño del vehículo ( SHUTTERSTOCK )

La policía respondió este jueves a reportes de un presunto tirador activo en una sinagoga ubicada en las afueras de Detroit, donde también se observó humo saliendo del techo del edificio.

El incidente ocurrió en la sinagoga Temple Israel, situada en West Bloomfield Township. De acuerdo con reportes de medios locales, un camión se estrelló contra el edificio del templo, lo que generó un amplio despliegue policial en la zona.

Imágenes transmitidas por la cadena local WDIV-TV muestran decenas de vehículos policiales rodeando el complejo religioso mientras las autoridades trabajan para asegurar el área.

Ante la situación, la Federación Judía de Detroit emitió una alerta a las organizaciones judías de la región para que activaran un protocolo de cierre. En el aviso se instruyó a los centros comunitarios y religiosos a permanecer en "lockout", lo que implica que nadie puede entrar ni salir de los edificios hasta nuevo aviso.

Respuesta de las autoridades y medidas de seguridad

Las autoridades no han informado de inmediato sobre posibles víctimas ni han confirmado oficialmente la existencia de un tirador dentro del lugar. Tampoco se han ofrecido detalles sobre las circunstancias del choque del camión contra la sinagoga.

Equipos de emergencia permanecen en el lugar mientras continúa la investigación y se mantiene acordonada el área alrededor del templo.