Investigan uso indebido de datos por exempleado del Gobierno de EE. UU.

Varias tarjetas de la Seguridad Social sobre un sistema de beneficios de US$ 100 para los ancianos jubilados. ( SHUTTERSTOCK )

El organismo de control interno de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) abrió una investigación sobre el presunto uso indebido de datos confidenciales por parte de un ex empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

De acuerdo con un documento obtenido el miércoles por Associated Press, el inspector general de la SSA notificó a los líderes de cuatro comités del Congreso que la pesquisa se inició tras recibir una denuncia anónima que advierte sobre un posible manejo irregular de información sensible de la agencia.

El caso salió a la luz luego de que The Washington Post informara que un exingeniero de software de DOGE habría dicho a varios compañeros de trabajo que poseía dos bases de datos altamente restringidas con información de ciudadanos estadounidenses.

Según el reporte, el ex empleado también habría asegurado que tenía al menos un conjunto de esos datos almacenado en una memoria USB que planeaba compartir con su nuevo empleador.

Reacciones y consecuencias del caso

La SSA sostuvo que las acusaciones han sido refutadas tanto por la agencia como por el ex empleado y la empresa involucrada.

Sin embargo, el senador Ron Wyden, demócrata por Oregón y miembro de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado, advirtió que, si las denuncias resultan ciertas, se trataría de "una de las mayores filtraciones de datos conocidas en la historia de Estados Unidos" y pidió una "rendición de cuentas pública completa".

La Administración del Seguro Social administra registros de cientos de millones de personas en el país, que incluyen diagnósticos médicos, ingresos, información bancaria, relaciones familiares y otros datos biográficos sensibles.

La agencia ya ha enfrentado demandas por el supuesto manejo indebido de datos gubernamentales y por el acceso de DOGE a información personal confidencial.

En agosto pasado, el denunciante Charles Borges, quien se desempeñaba como director de datos de la SSA, presentó una declaración ante la oficina del fiscal especial en la que aseguró que los datos del Seguro Social de más de 300 millones de estadounidenses quedaron en riesgo luego de que funcionarios de DOGE cargaran información confidencial a una cuenta en la nube que no estaba sujeta a supervisión.

Posteriormente, en enero, la administración del presidente Donald Trump admitió ante un tribunal que empleados de DOGE accedieron sin autorización a datos confidenciales de la SSA, compartieron información a través de un servicio externo no autorizado y participaron en actividades ajenas a la misión de la agencia, como la firma de un "acuerdo de datos de votantes" con un grupo de defensa política.

El litigio relacionado con ese caso continúa en los tribunales.