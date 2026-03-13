Adriano Espaillat anuncia convocatoria para la Competencia de Arte del Congreso para estudiantes

Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, anunció este viernes el inicio de la Competencia de Arte del Congreso 2026 e invitó a los estudiantes de secundaria del distrito congresual 13 de Nueva York a participar en el certamen. La fecha límite para la presentación de obras será el miércoles 1 de abril.

Cada primavera, el legislador organiza este concurso con el objetivo de reconocer y fomentar el talento artístico entre los jóvenes de su distrito y motivarlos a participar en la competencia nacional. Desde que el programa fue creado en 1982, más de 650,000 estudiantes de secundaria de todo Estados Unidos han participado.

Requisitos

Para formar parte del concurso, los estudiantes deben residir o asistir a una escuela dentro del distrito congresual 13 de Nueva York, revisar las normas del certamen para 2026 y completar el formulario de autorización correspondiente.

Además, deberán enviar una copia digital de su obra y del formulario firmado por correo electrónico antes de la fecha límite establecida.

Las obras que se presenten pueden incluir pinturas (óleo, acrílico o acuarela), dibujos realizados con lápiz, tinta, rotulador, pasteles o carboncillo, collages bidimensionales, grabados como litografías o serigrafías, técnicas mixtas, arte generado por computadora y fotografías.

Todas las piezas deben ser originales en concepto, diseño y ejecución, y no deben infringir las leyes de derechos de autor de Estados Unidos.

El estudiante ganador tendrá la oportunidad de exhibir su obra durante un año en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., además de recibir boletos de avión para asistir a la recepción y a la ceremonia de instalación de las obras ganadoras de los distritos congresuales de todo el país.

El primer y segundo finalista verán sus trabajos exhibidos en la oficina de Espaillat en Washington, mientras que las menciones honoríficas se mostrarán durante un año en las oficinas distritales del congresista. Para más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico con Laurie Tobias-Cohen, encargada del proceso de recepción de las obras.