Hombre que atacó sinagoga en Michigan perdió a cuatro familiares en bombardeo israelí en Líbano

Autoridades del orden en respuesta a una llamada tras ataque a una sinagoga en Detroit, Michigan. ( FUENTE EXTERNA )

El hombre que atacó con un vehículo y un rifle una sinagoga en el estado de Michigan había perdido recientemente a cuatro familiares en un bombardeo israelí en su ciudad natal en Líbano, según informó el viernes un funcionario local a la agencia AP.

El atacante, identificado como Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, murió tras ser abatido por personal de seguridad luego de estrellar su vehículo contra el Templo Israel, una de las sinagogas reformistas más grandes de Estados Unidos, ubicada en West Bloomfield Township, cerca de Detroit.

De acuerdo con las autoridades, Ghazali ingresó con su automóvil al edificio y avanzó por uno de los pasillos antes de que el vehículo se incendiara. El FBI, que encabeza la investigación, calificó el hecho como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía.

A pesar del ataque, los 140 niños del centro de educación infantil de la sinagoga, así como el personal y los maestros, resultaron ilesos, informó el sheriff del condado de Oakland, Mike Bouchard.

Familiares murieron en ataque aéreo

Las autoridades indicaron que Ghazali era ciudadano estadounidense naturalizado, nacido en Líbano. Llegó a Estados Unidos en 2011 con una visa de familiar inmediato como cónyuge de una ciudadana estadounidense y obtuvo la ciudadanía en 2016, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Un funcionario de la ciudad libanesa de Mashgharah señaló que dos hermanos del atacante, así como una sobrina y un sobrino, murieron el pasado 5 de marzo cuando un ataque aéreo israelí impactó su vivienda.

Según el funcionario, las víctimas fueron Kassim e Ibrahim Ghazali, junto con los hijos de este último, Ali y Fátima. La esposa de Ibrahim resultó gravemente herida y permanece hospitalizada.

El ataque ocurrió poco después del atardecer, mientras la familia compartía la comida con la que rompían el ayuno del mes sagrado musulmán del Ramadán, indicó la fuente.

Heridos leves y evacuación

Durante el ataque en Michigan, un agente de seguridad fue atropellado por el vehículo y quedó inconsciente, aunque sus heridas no ponen en peligro su vida. Además, 30 agentes de policía recibieron atención médica por inhalación de humo tras el incendio del automóvil.

Cassi Cohen, directora de desarrollo estratégico del Templo Israel, relató que escuchó un fuerte estruendo dentro del edificio y rápidamente se refugió junto a otros empleados.

"Cuando oí el estruendo, supe que era algo grave", dijo.

Tras el incidente, padres acudieron al lugar para recoger a sus hijos, mientras otras familias fueron trasladadas a un centro comunitario judío cercano.

Mayor tensión y alerta

El ataque ocurre en medio del aumento de tensiones en Medio Oriente tras la escalada del conflicto entre Israel, Irán y el grupo militante Hezbolá en Líbano.

En ese contexto, sinagogas en distintas partes del mundo han reforzado sus medidas de seguridad, mientras autoridades estadounidenses advierten sobre posibles amenazas contra comunidades judías.

El presidente Donald Trump afirmó haber sido informado del incidente y lo calificó como "algo terrible"