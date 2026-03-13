EE. UU. detecta aumento de documentos falsos en puertos fronterizos

Frontera de Estados Unidos con Reynosa, México. ( DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA )

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han detectado un aumento en el uso de documentos falsificados por parte de personas que intentan ingresar al país a través de los puertos oficiales de entrada, según explicó el director de Aduanas del puerto de Hidalgo, Carlos Rodríguez.

El funcionario ofreció las declaraciones durante un recorrido con periodistas internacionales en el Hidalgo Port of Entry, que conecta la ciudad de Hidalgo con Reynosa.

Rodríguez explicó que el descenso en los intentos de ingreso irregular ha provocado que algunas personas busquen nuevas formas de entrar al país, principalmente mediante documentos adulterados.

"Se ha visto un incremento en documentos fraudulentos porque el ingreso ilegal a Estados Unidos ha disminuido bastante. Ahora algunos intentan entrar con documentos alterados o sustituyendo la fotografía", indicó.

¿Cómo detectan el uso de documentos falsificados?

El funcionario explicó que en muchos casos se utilizan documentos reales a los que se les cambia la fotografía para que se parezca a la persona que intenta cruzar la frontera.

Para detectar estas irregularidades, los oficiales utilizan sistemas biométricos que comparan la fotografía del documento con la imagen captada por cámaras en el punto de inspección.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13210e30-0fbe-452c-9851-4b6025ab81bb-5d975e20.jpg Carlos Rodríguez Oficial CBP encargado de Aduanas del Puerto de Hidalgo EE. UU. Frontera con Reynosa - México (DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/99aca943-187a-4075-ad26-3afe53a1137c-5cf1b152.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/b8a6520d-45cc-4c92-9e31-90e886b4de45-dcd3b7e2.jpg Aduanas del Puerto de Hidalgo EE. UU. Frontera con Reynosa - México (DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA) ‹ >

"Tomamos la fotografía y la comparamos con el documento que presentan. Si no corresponde, entonces se inicia otro proceso de verificación", explicó.

Rodríguez señaló que el proceso de revisión puede incluir entrevistas adicionales (segunda inspección), y la verificación del historial migratorio del viajero.

Flujo y características del puerto de entrada de Hidalgo

Dependiendo del caso, las autoridades pueden permitir el retorno inmediato hacia México o iniciar procesos judiciales si se detecta fraude documental o reincidencia.

El funcionario explicó que el puerto de entrada de Hidalgo maneja un importante flujo fronterizo anual, con aproximadamente 2.5 millones de peatones y entre 4.5 millones de vehículos y nueve millones de personas sobre ellos cruzan cada año entre ambos países.

También indicó que diariamente cruzan por este punto fronterizo cientos de personas que viven en México pero trabajan en Estados Unidos, así como ciudadanos estadounidenses que residen del lado mexicano.

Entre ese flujo diario se encuentran entre 700 y 800 niños ciudadanos estadounidenses que viven en México y cruzan la frontera para asistir a escuelas en territorio estadounidense.

Las autoridades señalaron que el puerto de entrada opera las 24 horas del día y procesa peatones, vehículos y autobuses provenientes de distintas ciudades de México.