EE. UU. recuerda a sus ciudadanos que portar marihuana en RD puede llevar a arresto

Capullo de flor de cannabis sativa en invernadero, fondo de capullo de flor de marihuana. ( SHUTTERSTOCK )

La Embajada de Estados Unidos recordó a los turistas y ciudadanos estadounidenses que el ingreso o salida de cannabis a República Dominicana constituye un "delito grave" que puede derivar en detención o enjuiciamiento, por lo que los instó a evitar transportar cualquier producto derivado de marihuana al entrar o salir del territorio dominicano.

"Los viajeros deben evitar traer cualquier producto de marihuana y tener presente que las leyes locales se aplican estrictamente, independientemente de las leyes en algunas partes de los Estados Unidos", señala la misión diplomática en una publicación colgada en sus redes sociales este viernes.

Las autoridades estadounidenses recordaron que, de acuerdo a la normativa vigente en el territorio dominicano, la marihuana es ilegal tanto para uso recreativo como medicinal.

"El país aplica una política de tolerancia cero contra las drogas bajo la Ley Dominicana 50-88, que criminaliza la posesión, uso, cultivo y distribución de cannabis en cualquier cantidad", reza la publicación.

En ese sentido, la embajada indicó que tanto turistas como residentes extranjeros, incluidos ciudadanos estadounidenses, pueden enfrentar arresto incluso por portar pequeñas cantidades, independientemente de que la sustancia sea legal en algunos estados de Estados Unidos u otros países.

Cannabis en EE. UU.

El consumo recreativo de cannabis es legal en EE. UU. en 24 estados y en Washington DC, pero no a nivel federal.

Antes de diciembre del año fiscal, la marihuana estaba clasificada como una sustancia de la Lista I (1), al mismo nivel que drogas como la heroína y el LSD, debido a que el gobierno considera que estas drogas tienen un alto potencial de abuso y no tienen un uso aceptado para el tratamiento médico.

Sin embargo, el pasado 18 e diciembre el presidente Donald Trump rebajó la clasificación del cannabis para introducirlo en una categoría de drogas menos restrictiva de cara a facilitar investigaciones con esta sustancia, la cual, aclaró el mandatario, seguirá siendo ilegal a nivel Federal en lo que se refiere a su uso recreativo.

La iniciativa firmada retiró a la marihuana de la categoría I de narcóticos y la agregó a la categoría III de drogas, la que tiene, por ejemplo, la ketamina.

En cuanto al impacto económico del mercado legal, el estado de Nueva York obtuvo en 2023 unos 80 millones de dólares en impuestos y comisiones, y a mitad del ejercicio fiscal de 2024 ya sumaba 67 millones de dólares por las ventas de cannabis.

A pesar de estas ganancias, el mercado de cannabis de Nueva York aún está lejos de otros mercados consolidados en Estados Unidos, como el de California, el estado con mayores ventas en el país, que alcanzaron unos 4,400 millones de dólares en 2023, según los últimos datos disponibles.