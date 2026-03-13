Encadenados y de manera express, autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron este viernes a 65 migrantes de distintas nacionalidades hacia México a través del puente internacional que conecta Hidalgo con Reynosa.

Las deportaciones se realizaron en el Hidalgo Port of Entry, donde fueron observados dos autobuses utilizados para el retorno de extranjeros hacia territorio mexicano.

Uno de los autobuses, operado por ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), transportaba a 50 migrantes. De ese grupo, 37 eran ciudadanos de Cuba, cuatro de Venezuela, cinco de El Salvador, dos de Haití, uno de Guatemala y un ciudadano de China.

Migrantes encadenados durante deportación

Al bajar del autobús se observó que los migrantes estaban encadenados en manos y pies, aunque las cadenas les fueron retiradas antes de ser enviados hacia Reynosa, del lado mexicano.

Durante el traslado hacia la frontera mexicana, uno de los migrantes venezolanos expresó su inconformidad por ser enviado a México.

"Yo no soy mexicano, yo soy venezolano. ¿Por qué me mandan para allá?", cuestionó el hombre mientras era conducido junto a otros extranjeros.

El proceso fue observado de cerca por los periodistas internacionales que participan del Programa de Cobertura sobre Migración de Inquirefirst y el Departamento de Estados de los Estados Unidos.

Agentes de U.S. Customs and Border Protection informaron a Diario Libre que estos procedimientos se realizan en coordinación con México, que recibe a ciudadanos de otras nacionalidades deportados desde territorio estadounidense.

En un segundo autobús administrado por la United States Border Patrol fueron deportadas otras 15 personas.

En ese grupo había seis hombres, seis mujeres y tres menores de edad, incluidos un niño y una niña que viajaban junto a su madre.

Coordinación con autoridades mexicanas

Las autoridades explicaron que los procesos de repatriación se coordinan previamente con las autoridades migratorias mexicanas, que reciben a los migrantes una vez cruzan el puente hacia territorio mexicano.

El director de aduanas del puerto fronterizo, Carlos Rodríguez, explicó que las deportaciones pueden variar diariamente dependiendo de las órdenes migratorias y de los procesos que se desarrollan en distintas regiones de Estados Unidos.

Rodríguez también señaló que este paso fronterizo registra un intenso flujo diario de personas que cruzan entre ambos países por motivos laborales, comerciales o familiares.\

Según detalló, muchas personas viven en México pero trabajan en Estados Unidos y cruzan la frontera diariamente.