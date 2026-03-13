Piloto dominicano es liberado bajo fianza tras meses detenido en Guinea

La Asociación Nacional de Pilotos (ANP) informó este viernes que el piloto dominicano Fabio Nicolás Núñez Espinal fue liberado bajo fianza tras permanecer detenido en Guinea desde el 28 de diciembre de 2025, luego de ser acusado de violar el espacio aéreo de Guinea.

"Con gran alegría informamos que nuestro colega y miembro de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), el piloto Fabio Espinal, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras permanecer detenido en Guinea desde el año pasado", informó la ANP.

De acuerdo con la información compartida por la asociación en sus redes sociales, Núñez Espinal se encuentra estable, en proceso de recuperación y con "su integridad garantizada".

La entidad explicó que continúa dando seguimiento a los pasos legales correspondientes para concluir el proceso y lograr que el piloto pueda regresar pronto a su hogar junto a sus familiares y la comunidad aeronáutica.

El piloto dominicano Fabio Nicolás Núñez Espinal, de 33 años y residente en Nueva Jersey, y el estadounidense Bradley Scott Schlenke, de 63 años y residente en Chicago, permanecían detenidos desde el 28 de diciembre en Conakry, capital de Guinea. Ambos fueron acusados por las autoridades de violar el espacio aéreo del país durante una parada técnica para reabastecer combustible.

Detalles del apresamiento

Según las informaciones, Núñez Espinal y Schlenke transportaban en un vuelo privado a una familia brasileña de cinco personas, incluidos dos niños, desde Surinam hacia Dubái, a bordo de un Gulfstream GIV.

Durante el trayecto realizaron una parada en el Aeropuerto Internacional Ahmed Sékou Touré, en Conakry, donde fueron arrestados pese a que, según los reportes, mantuvieron comunicación con los controladores aéreos durante todo el vuelo.