Dos hombres penetran a una base en EE. UU. con 30 mil soldados y se roban 4 drones militares

Modelo Skydio X10D, dron militar de reconocimiento y vigilancia utilizado por el Ejército de EE. UU., similar a los cuatro equipos robados de la base Fort Campbell. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5,000 dólares por información que permita identificar a los responsables del robo de cuatro drones militares sustraídos de la base Fort Campbell, según un aviso difundido por la División de Investigación Criminal del Ejército.

De acuerdo con el comunicado, los equipos robados corresponden al modelo Skydio X10D, utilizado para operaciones de reconocimiento y vigilancia. Los dispositivos desaparecieron entre el 21 y el 24 de noviembre de 2025 de un edificio del 326.º Batallón de Ingenieros, ubicado dentro de la instalación militar.

Las autoridades indicaron que personas no identificadas ingresaron al edificio y sustrajeron los drones del área de suministro de la unidad. Posteriormente escaparon en dos vehículos diferentes, descritos como un sedán claro de cuatro puertas y una camioneta pickup oscura.

La base de Fort Campbell, situada en la frontera entre los estados de Kentucky y Tennessee, alberga a más de 30,000 militares activos, según cifras citadas en los reportes.

Sospechosos

El aviso difundido por la División de Investigación Criminal del Ejército incluye imágenes de los drones robados y de dos personas consideradas sospechosas. Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información que se comunique con los investigadores y señalaron que las pistas recibidas hasta el momento han resultado útiles para el avance de la investigación.

El Pentágono no ofreció comentarios adicionales sobre el caso y remitió las consultas a la oficina de asuntos públicos de la base militar, que indicó que la investigación continúa abierta.

Los responsables de la base señalaron que, debido al proceso en curso, no se divulgarán detalles adicionales sobre la cronología exacta del robo ni sobre las circunstancias en que se sustrajeron los equipos.

El caso ocurre en un contexto de preocupación por posibles amenazas en territorio estadounidense vinculadas al conflicto en Medio Oriente. Autoridades federales han señalado que se mantienen alertas ante escenarios de represalias o ataques con drones.

En declaraciones a la prensa, el presidente Donald Trump afirmó que las autoridades investigan diversas amenazas potenciales y señaló que agencias de seguridad analizan información relacionada con posibles células durmientes vinculadas a Irán dentro de Estados Unidos.

Las autoridades no han establecido públicamente una relación entre el robo de los drones y esas advertencias de seguridad. La investigación sobre la desaparición de los equipos continúa mientras los organismos militares buscan identificar a los responsables.