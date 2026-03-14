Rayos X, sensores y tecnología revelan armas, dinero y drogas ocultas en vehículos rumbo a México

Agente CBP del Puerto de Hidalgo en Texas, Estados Unidos muestra los equipos de alta tecnología para detectar contrabando y artículos ilegales que son enviados desde y hacia México. ( DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA )

Las autoridades de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos utilizan tecnología de rayos X, sensores de densidad y otros equipos especializados para detectar armas, drogas, dinero en efectivo y otros artículos ilegales ocultos en vehículos que intentan cruzar hacia México por el puerto terrestre de Hidalgo Port of Entry.

Durante una visita de periodistas internacionales que participan en el programa de cobertura sobre migración, organizado por InquireFirst y el United States Department of State, el director de aduanas del puerto de Hidalgo, Carlos Rodríguez, mostró ejemplos de decomisos realizados recientemente por las autoridades fronterizas.

El funcionario explicó que en uno de los casos detectaron 30 pistolas ocultas dentro de la cavidad donde se guarda la llanta de repuesto de un vehículo. En otro decomiso, los oficiales encontraron rifles de alto poder y cargadores escondidos en el compartimiento del motor de un automóvil.

Rodríguez también mostró casos de incautación de grandes cantidades de dinero en efectivo, incluyendo un millón de dólares junto con armas y municiones, así como otros 400 mil dólares ocultos en el piso de un vehículo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-14-at-103101-am-bcdf8f24.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-14-at-103101-am-bcdf8f24.jpeg Extintor utilizado para ocultar dinero y armas, mostrado por agentes de U.S. Customs and Border Protection durante una demostración de métodos de contrabando detectados en el puerto fronterizo de Hidalgo Port of Entry. (DIARIO LIBRE/ JOSÉZAPATA)

Funcionamiento de los dispositivos

El funcionario explicó que estos hallazgos son posibles gracias a la combinación de inspecciones físicas, análisis del comportamiento de los conductores y el uso de tecnología avanzada.

"Los rayos X nos ayudan a revisar vehículos mucho más rápido. De lo contrario, los oficiales tardarían horas revisando cada automóvil", indicó.

Durante la demostración, el agente de U.S. Customs and Border Protection, Rubén Ríos, explicó a los periodistas cómo funcionan algunos de los dispositivos portátiles utilizados por los oficiales para detectar compartimentos ocultos.

Entre los equipos presentados se encuentra un detector de densidad que permite identificar irregularidades dentro de estructuras como neumáticos, cilindros metálicos o paneles del vehículo.

Ríos explicó que con estos dispositivos los oficiales pueden detectar si existe algún objeto oculto incluso dentro de llantas o compartimientos aparentemente sellados.

"Este equipo nos da un número de densidad. No sabemos exactamente qué hay adentro, pero sabemos que hay algo que no debería estar ahí", explicó.

Los agentes también mostraron cómo se utilizan equipos portátiles de rayos X que permiten observar el interior de neumáticos, cilindros o partes del vehículo sin necesidad de desarmarlos completamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-14-at-102847-am-76a1677f.jpeg Tubo metálico intervenido por agentes de U.S. Customs and Border Protection, utilizado para ocultar dinero o armas en intentos de contrabando detectados en el Hidalgo Port of Entry. (DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA)

Métodos de ocultamiento

Las autoridades indicaron que los métodos de ocultamiento utilizados por organizaciones criminales son cada vez más sofisticados, ya que los objetos ilegales pueden ser escondidos prácticamente en cualquier parte del vehículo, incluyendo motores, extintores o compartimientos fabricados dentro de la estructura.

Ríos señaló que los oficiales también utilizan indicadores de comportamiento para identificar posibles intentos de contrabando.

Entre estos factores se encuentran inconsistencias en la historia del conductor, itinerarios sospechosos o vehículos con muy pocos objetos personales en su interior.

El agente agregó que, en algunos casos, los oficiales han detectado incluso tráfico de animales exóticos ocultos en vehículos, incluyendo loros, monos y otros ejemplares que intentaban ser transportados ilegalmente.

Las autoridades indicaron que las armas que con mayor frecuencia intentan cruzar hacia México incluyen rifles de alto poder como modelos similares a AR-15 y AK-47, utilizados frecuentemente por grupos del crimen organizado.

Rodríguez explicó que el objetivo de estas operaciones es evitar que armas, drogas y dinero ilícito lleguen a organizaciones criminales: "estamos aquí para proteger a nuestras comunidades y evitar que estos productos ilegales lleguen a las calles", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-14-at-102918-am-4258deab.jpeg Rubén Ríos explica a periodistas cómo funcionan los dispositivos utilizados para detectar compartimentos ocultos en vehículos durante una demostración en el Hidalgo Port of Entry. (DIARIO LIBRE/ JOSÉ ZAPATA)

El puerto de entrada de Hidalgo es uno de los pasos fronterizos más activos entre Estados Unidos y México.

Cada año procesa aproximadamente 2.5 millones de peatones y millones de vehículos que cruzan entre ambos países.

Además, miles de personas cruzan diariamente por este punto fronterizo, incluyendo trabajadores que viven en México, pero laboran en Estados Unidos y niños ciudadanos estadounidenses que residen en territorio mexicano y cruzan la frontera para asistir a la escuela.