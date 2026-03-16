Aerolíneas de EE. UU. piden al Congreso restablecer fondos del DHS y pagar a trabajadores aeroportuarios

Pasajeros caminan en un aeropuerto de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Los directores ejecutivos de las principales aerolíneas del país, incluidas American, Delta, Southwest y JetBlue, instan al Congreso a restablecer la financiación del Departamento de Seguridad Nacional y a adoptar una solución bipartidista para pagar a los trabajadores federales de aviación, incluidos los agentes de seguridad aeroportuaria, durante el cierre parcial del gobierno.

«Una vez más, el transporte aéreo se ha convertido en el blanco de las disputas políticas en medio de otro cierre del gobierno», escribieron los ejecutivos en una carta abierta al Congreso, publicada el domingo en línea y en The Washington Post.

Acciones y demandas de las aerolíneas y trabajadores federales

La carta, firmada también por los directores ejecutivos de las empresas de carga UPS, FedEx y Atlas Air, señala que el Congreso debería aprobar la Ley de Solvencia de la Financiación de la Aviación y la Ley de Estabilidad de la Financiación de la Aviación.

Dicha ley garantizarían el pago a los controladores aéreos independientemente de la situación financiera del gobierno, así como la Ley para Mantener a Estados Unidos Volando.

Esta última ofrecería las mismas protecciones a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) encargados de la seguridad y el control de todos los viajeros.

"Es difícil, si no imposible, poner comida en la mesa, gasolina en el coche y pagar el alquiler cuando no se recibe sueldo", decía la carta.

El cierre parcial actual afecta solo al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a la TSA. Los demócratas en el Congreso se negaron a financiar el departamento debido a sus objeciones a las tácticas de control migratorio.

Esta situación supone el tercer cierre en menos de un año que deja a los trabajadores de la TSA temporalmente sin sueldo, y una vez que el gobierno reabra, tendrán que esperar a recibir el pago retroactivo.

¿Qué impacto tiene el cierre parcial en la seguridad aeroportuaria?

Los legisladores demócratas han declarado que el DHS no recibirá financiación hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año.

Los directores ejecutivos señalaron que, con las vacaciones de primavera en pleno apogeo, la Copa Mundial de la FIFA 2026 acercándose y las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos a lo largo del año, hay mucho en juego. La carta indicaba que las aerolíneas estadounidenses esperan 171 millones de pasajeros esta primavera.

Mientras el último cierre parcial del gobierno se prolonga, se han formado largas filas de seguridad en un número creciente de aeropuertos estadounidenses.

La TSA y el Departamento de Seguridad Nacional han culpado sistemáticamente a los demócratas por las largas filas de seguridad.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó en su cuenta de X la semana pasada que más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde el inicio del cierre.