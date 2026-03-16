Tormentas y retrasos en la TSA complican los viajes aéreos en Estados Unidos

Vehículos llenos de nieve en una calle de Nueva York. ( EFE )

Los viajeros en Estados Unidos enfrentan complicaciones para desplazarse por vía aérea debido al mal tiempo y a la congelación de pagos que afecta a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), una situación que ha provocado cancelaciones masivas de vuelos y paralizaciones en tierra.

Tormentas peligrosas en varias regiones del país, sumadas al congelamiento de pagos a la TSA, obligaron a cancelar más de 2,000 vuelos en todo el territorio, afectando desde primeras horas del lunes a algunos de los aeropuertos más transitados.

Las operaciones se detuvieron temporalmente en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Asimismo, el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston registró retrasos en tierra, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy al New York Post.

Además de las cancelaciones, se reportaron más de 9,500 retrasos en vuelos en todo el país, lo que ha complicado aún más los desplazamientos de miles de pasajeros.

Impacto de las tormentas en el tráfico aéreo

Las autoridades meteorológicas prevén que las fuertes tormentas continúen afectando este lunes al Medio Oeste y al noreste de Estados Unidos, lo que podría prolongar los problemas en el tráfico aéreo.