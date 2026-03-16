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Trump anuncia que dará una rueda de prensa este lunes

el mandatario estadounidense hizo el anuncio sin dar detalles sobre el formato, el lugar ni la hora exacta

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    Trump anuncia que dará una rueda de prensa este lunes
    El presidente estadounidense Donald Trump. (AFP)

    El presidente estadounidense Donald Trump anunció en su red Truth Social que dará una rueda de prensa este lunes, sin dar detalles sobre el formato, el lugar ni la hora exacta.

    "Conferencia de prensa hoy", escribió el presidente estadounidense, que afirmó únicamente que tendría lugar antes de una reunión prevista a las 11:45 hora local del consejo de administración del Kennedy Center, una gran sala de espectáculos de Washington.

    Lo que se sabe

    Un responsable de la Casa Blanca precisó que el intercambio no tendrá lugar en la sala de prensa con todos los periodistas acreditados, sino de una manera más informal y en un comité más reducido, justo antes de que comience esa reunión.

    • Trump intenta pasar a una nueva etapa en la guerra con Irán, con la participación de países aliados para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz.

    El mandatario también ha sugerido que su viaje a China previsto en abril podría ser aplazado.

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